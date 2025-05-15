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Antalya'da ABD ve Suriye ile üçlü zirve

Antalya'da ABD ve Suriye ile üçlü zirve

18:5515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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Üçlü zirve öncesi Şeybani - Fidan - Rubio.
Üçlü zirve öncesi Şeybani - Fidan - Rubio.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Üçlü zirveye heyetler de katıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katıldı.

Görüşmede heyetler de yer aldı.



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