Netanyahu'dan Trump'a Suriye talebi: Yaptırımlar kalkmasın

AP'nin ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun nisan ayındaki görüşmesinde Trump'tan yaptırımları sürdürmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'yi sık sık havadan ve karadan hedef alan İsrail'e saldırı düzenlenebileceği endişesiyle Netanyahu'nun böyle bir talepte bulunduğu öne sürüldü.