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Netanyahu'dan Trump'a Suriye talebi: Yaptırımlar kalkmasın

Netanyahu'dan Trump'a Suriye talebi: Yaptırımlar kalkmasın

15:1114/05/2025, Çarşamba
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye üzerindeki yaptırımları sürdürmesini istediği belirtildi.

AP'nin ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun nisan ayındaki görüşmesinde Trump'tan yaptırımları sürdürmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.


Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'yi sık sık havadan ve karadan hedef alan İsrail'e saldırı düzenlenebileceği endişesiyle Netanyahu'nun böyle bir talepte bulunduğu öne sürüldü.


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Netanyahu'dan Trump'a Suriye talebi: Yaptırımlar kalkmasın
Dünya / Ortadoğu
14 Mayıs, Çarşamba

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.


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