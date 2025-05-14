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Riyad'da dörtlü zirve: Erdoğan ne mesaj verdi? Tarihi kararda Türkiye detayı

Riyad'da dörtlü zirve: Erdoğan ne mesaj verdi? Tarihi kararda Türkiye detayı

10:2614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi.
Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik hamlesi damga vurdu. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, kararın tarihi önemine dikkat çekerken, bu adımın diğer yaptırım uygulayan ülkelere de örnek teşkil edeceğini vurguladı. Zirvede Türkiye’nin ağırlığı bir kez daha ortaya kondu.

Orta Doğu turu için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Suriye lideri Ahmed Şara ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Riiyad'da gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrimiçi katıldı.


Toplantıda ne konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesaj verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğu vurgulayıp bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına vurgu yaptı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade edip, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.


Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.


Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.


Erdoğan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.


Tarihi kararda Türkiye detayı

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çevrim içi olarak katıldığı görüşmeyle ilgili olarak, “Bugün, Başkan Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için Başkan Trump'ı övdü ve Suriye'de barış ve refahı teşvik etmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya söz verdi. Veliaht Prens ayrıca yaptırımları kaldırma kararını cesurca olarak nitelendirerek Başkan Trump'ı takdir etti. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'e dostlukları için teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'ya ülkesinde tarihi bir şey yapma konusunda muazzam bir fırsata sahip olduğunu söyledi. Başkan Ahmed el-Şara, toplantıyı bir araya getirme çabaları için Başkan Trump'a, Veliaht Prens'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve İranlıların Suriye'yi terk etmesinin sunduğu önemli fırsatı ve terörizmle mücadele ve kimyasal silahları ortadan kaldırma konusunda ABD-Suriye çıkarlarını paylaştığını kabul etti. Başkan Ahmed el-Şara, 1974'te İsrail ile olan bağların koparılmasına olan bağlılığını teyit etti. Başkan, Suriye'nin doğu ile batı arasındaki ticareti kolaylaştırmada kritik bir bağlantı görevi göreceği umuduyla konuşmasını sonlandırdı ve Amerikan şirketlerini Suriye petrol ve gazına yatırım yapmaya davet etti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki savaş da ele alındı” denildi.


ABD ile Suriye lideri 25 yıl aradan sonra ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi. Bu görüşme, ABD ile Suriye liderliği arasında 25 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk resmi temas oldu. Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da düzenlenecek daha geniş çaplı Körfez Arap liderleri toplantısından önce bir araya geldiklerini bildirdi.

Trump, Suriye yaptırımlarını kaldırdı

Trump, dün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.

ABD'nin yaptırımları kaldırması Şam'da sevinçle karşılandı


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Riyad'da dörtlü zirve: Erdoğan ne mesaj verdi? Tarihi kararda Türkiye detayı
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14 Mayıs, Çarşamba


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