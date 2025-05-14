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Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü

11:0714/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Orta Doğu turuna başlayan ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söylemiş bu kararda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisini dile getirmişti. Bu gelişmelerin ardından bir televizyon kanalına canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar “Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan’da Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine bu kararı aldığını vurguladı. Bilindiği üzere Suriye'de 2011 yılından itibaren devam eden iç savaş ve 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık'ta sona ererken ilk andan itibaren Suriye'nin birlik ve beraberliğini savunan ve Suriyeli sığınmacılara kucak açan Türkiye, yeni yönetimle de ilişkilerine devam etti.



YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETKİSİ


ABD Başkanı Donald Trump, dün Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a gitmiş burada yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi. Trump, bu kararı almaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmadan sonra karar verdiğini dile getirdi. ABD Başkan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.


CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI


Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasındaki başarısını gözler önüne seren bu gelişme sonrası canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, gözyaşları içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR


Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Nidal al-Shar
, "Tüm teşekkürler Katar'a, tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm teşekkürler Suriye liderliğine ve Suriye diplomasisine. En başta bu kararın alınmasında etkin şekilde katkı sağlayan tüm Suriye halkına teşekkürler. Ve son olarak Sayın Donald Trump'a teşekkürler"
dedi.


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