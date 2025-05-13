Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şam'dan Trump'ın yaptırımları kaldırılma kararına ilk tepki: Suriye halkı için tarihi dönüm noktası

Şam'dan Trump'ın yaptırımları kaldırılma kararına ilk tepki: Suriye halkı için tarihi dönüm noktası

21:5513/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Şeybani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları kaldırmasıyla Suriye halkının hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacağını söyledi.
Şeybani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları kaldırmasıyla Suriye halkının hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Şam yönetiminden söz konusu karara ilişkin ilk açıklama da geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

"Suriye halkı hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacak"

Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.



#ABD
#suriye
#yaptırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde