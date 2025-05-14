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Trump Suriye yaptırımlarını kaldırdı: Şam'da kutlamalar yapıldı

Trump Suriye yaptırımlarını kaldırdı: Şam'da kutlamalar yapıldı

10:1414/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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Şam'da kutlamalar yapıldı
Şam'da kutlamalar yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.



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