Şam'da kutlamalar yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.
Trump'ın açıklamasının ardından başkent Şam'da kutlama etkinlikleri düzenlendi.
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