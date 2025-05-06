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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Fransa'ya gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Fransa'ya gidiyor

14:096/05/2025, Salı
DHA
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Avrupa'ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris'e gideceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ağırlayacağı duyuruldu.

Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara’nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye bir ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak. Şara, rejimin yıkıldığı 8 Aralık 2024’ten bu yana Türkiye’ye de iki kez ziyarette bulunmuştu.



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