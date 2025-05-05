Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmed Şara uyarısı: Olmadığı açıklandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara.
Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara adına herhangi bir resmi sosyal medya hesabının bulunmadığını belirterek, kamuoyunu bu konuda uyardı.
Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
adına resmi bir hesap bulunmadığını vurguladı.
"Resmi bir hesabı bulunmamakta"
"Resmi bir hesabı bulunmamakta"
Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara’nın sosyal medya platformlarında resmi bir hesabı bulunmamaktadır. Ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarını bilgilerinize sunuyoruz.
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