İsrail 12 savaş uçağıyla Suriye'ye saldırı başlattı: Ahmed Şara'dan siyonist kışkırtmaya net cevap

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında uçaksavarlar ve bir karadan havaya füze rampası da dahil olmak üzere askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.





İsrail jetlerinin Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerinin yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'yı hedef almasının ardından yapılan açıklamada, "hava harekatı özgürlüğünü korumak için" Suriye'ye saldırılara devam edileceği tehdidinde bulunuldu.





Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.





İsrail ordusu, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.





İsrail, 2 Mayıs'ın ilk saatlerinde Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırıda bulunmuştu.

















İsrail provokasyonuna cevap: Şara canbolat ile görüştü





Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi.





Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Dürzi lider Canbolat ile Şam’daki Halk Sarayı’nda görüştü.









Ziyaretin, Suriye’deki İsrail destekli bazı Dürzi gruplarla yaşanan gerilimin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Şara ile görüşen Canbolat, Dürzilerin de yeni Suriye'nin inşasında temel rol oynayacağını ifade etti.





Suriye'de, 30 Nisan tarihinde Dürzi isyancılar ile hükümet güçleri arasında, Siyonist İsrail'in desteklediği Dürzi bir şahsın İslam'a hakaret ettiği iddiaları nedeniyle çatışmalar yaşandı.







