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Suriye yönetimi ABD'ye resti çekti: Ahmed Şara'dan gündeme oturan 'İsrail' kararı

Suriye yönetimi ABD'ye resti çekti: Ahmed Şara'dan gündeme oturan 'İsrail' kararı

10:462/05/2025, vendredi
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Donald Trump'a gönderdiği mektupta, İbrahim Anlaşmalarına katılarak İsrail ile normalleşmeyi reddettiklerini belirtti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Donald Trump'a gönderdiği mektupta, İbrahim Anlaşmalarına katılarak İsrail ile normalleşmeyi reddettiklerini belirtti.

Suriye'deki yeni yönetim, ABD'nin yaptırımları kaldırma koşuluyla terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi ve İbrahim Anlaşmalarına dahil olmayı önerdiği teklifi geri çevirdi.

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD, Suriye yönetimine İsrail ile normalleşme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını teklif etse de Suriye yönetimi bu teklifi kabul etmedi.


Suriye yönetimi katılmayacak


Syria TV'de yer alan haberde, Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
'nın Donald Trump'a gönderdiği yanıt mektubunda,
"İbrahim Anlaşmalarına katılarak İsrail ile normalleşmeye dair teklifi kabul edemeyeceklerinin"
belirtildiği vurgulandı.

Suriye yönetimi,
"bu anlaşmaların İsrail'in topraklarını işgal etmediği ülkelerle yapıldığını"
ve
"Suriye'nin devam eden işgaller sebebiyle bu anlaşmaların bir parçası olamayacağını"
belirtti.

Suriye yönetimi mektupta “herhangi bir tarafa tehdit oluşturmayacak bir Suriye inşa etmeye devam etme kararlılığının” altını çizdi. Habere göre Suriye yönetimi ayrıca, ABD'nin yabancı savaşçılara dair taleplerinin ise “Washington ile kapsamlı istişare toplantıları gerektirdiğini” belirtti.


Kaynaklara göre, Suriye Hükûmeti yanıtında, “yabancı savaşçılar ile ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturan savaşçılar arasında ayrım yapılması gerektiğini” söyledi.

  • Ahmed Şara, birkaç gün önce New York Times'a verdiği röportajda, "Suriye'nin bölge ülkelerini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini" ve "herhangi bir yabancı varlığın Suriye toprakları üzerinden diğer ülkelere tehdit oluşturmayacağını" dile getirmişti. Şara, hükûmetinin uzun yıllardır ülkede yaşayan ve "devrimin yanında yer alan" yabancı savaşçılara vatandaşlık vermeyi değerlendireceğini belirtmişti.

ABD'li vekil yalanlandı


ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills ve Marilyn Stutzman ise geçen haftalarda Şam’da çeşitli görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşen Mills, Bloomberg’e verdiği röportajda, Şara ile yaptığı 90 dakikalık görüşmede, İbrahim Anlaşmalarının gündeme geldiğini belirterek Şara'nın "doğru koşullar sağlanırsa" anlaşmaya katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti. Şam’dan gelen bu yanıt ile Mills’in iddiaları çürütüldü.


İbrahim anlaşmaları


İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında normalleşme kapsamında 2020’de ABD aracılığıyla İbrahim Anlaşmaları imzalanmıştı. İlk olarak BAE ve Bahreyn'le imzalanan sürece daha sonra Fas ve Sudan da katıldı.


Anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ekonomik işbirliğini kapsıyor. İbrahim Anlaşmalarına taraf olan Arap ülkeleri, İsrail’i resmen tanıyıp diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmayı ve bölgesel işbirliğini artırmayı taahhüt ediyor.


Şeybani: Golan işgal altında


Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini doğrudan hedef aldığını belirtti.


BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Şeybani,
"Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dış destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir."
dedi.

İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki varlığını hatırlatan Şeybani,
"Bu konseyin dikkatine defalarca sunduk: Golan, 50 yıldır yasa dışı ilhak sonrası hâlâ işgal altındadır. Bu, BM Şartı’na açıkça aykırıdır."
dedi.

Şeybani, İsrail’in sivil altyapıyı hedef aldığını vurguladı. Öte yandan yeni Suriye bayrağı, New York'taki BM merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.




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