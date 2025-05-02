Suriye yönetimi ABD'ye resti çekti: Ahmed Şara'dan gündeme oturan 'İsrail' kararı

Suriye'deki yeni yönetim, ABD'nin yaptırımları kaldırma koşuluyla terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi ve İbrahim Anlaşmalarına dahil olmayı önerdiği teklifi geri çevirdi.
Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre ABD, Suriye yönetimine İsrail ile normalleşme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını teklif etse de Suriye yönetimi bu teklifi kabul etmedi.
Suriye yönetimi katılmayacak
Suriye yönetimi mektupta “herhangi bir tarafa tehdit oluşturmayacak bir Suriye inşa etmeye devam etme kararlılığının” altını çizdi. Habere göre Suriye yönetimi ayrıca, ABD'nin yabancı savaşçılara dair taleplerinin ise “Washington ile kapsamlı istişare toplantıları gerektirdiğini” belirtti.
- Ahmed Şara, birkaç gün önce New York Times'a verdiği röportajda, "Suriye'nin bölge ülkelerini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini" ve "herhangi bir yabancı varlığın Suriye toprakları üzerinden diğer ülkelere tehdit oluşturmayacağını" dile getirmişti. Şara, hükûmetinin uzun yıllardır ülkede yaşayan ve "devrimin yanında yer alan" yabancı savaşçılara vatandaşlık vermeyi değerlendireceğini belirtmişti.
ABD'li vekil yalanlandı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills ve Marilyn Stutzman ise geçen haftalarda Şam’da çeşitli görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşen Mills, Bloomberg’e verdiği röportajda, Şara ile yaptığı 90 dakikalık görüşmede, İbrahim Anlaşmalarının gündeme geldiğini belirterek Şara'nın "doğru koşullar sağlanırsa" anlaşmaya katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti. Şam’dan gelen bu yanıt ile Mills’in iddiaları çürütüldü.
İbrahim anlaşmaları
İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında normalleşme kapsamında 2020’de ABD aracılığıyla İbrahim Anlaşmaları imzalanmıştı. İlk olarak BAE ve Bahreyn'le imzalanan sürece daha sonra Fas ve Sudan da katıldı.
Anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ekonomik işbirliğini kapsıyor. İbrahim Anlaşmalarına taraf olan Arap ülkeleri, İsrail’i resmen tanıyıp diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmayı ve bölgesel işbirliğini artırmayı taahhüt ediyor.
Şeybani: Golan işgal altında
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail’in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini doğrudan hedef aldığını belirtti.
Şeybani, İsrail’in sivil altyapıyı hedef aldığını vurguladı. Öte yandan yeni Suriye bayrağı, New York'taki BM merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.