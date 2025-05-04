İşgalci İsrail Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Sebastia, Salfit ve Silvad beldelerine düzenledikleri baskınlarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı bilgisine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise Ramallah'ın kuzeyindeki El-Muğayyir köyüne yönelik saldırısını görüntüleyen 3 Filistinli gazeteciyi bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.