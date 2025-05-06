İsrail bu sefer sert kayaya çarptı: Ahmed Şara 'hesap verecekler' diyerek açık açık meydan okudu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara , ülke genelindeki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamada, sivillerin güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı gerekli önlemlerin alınacağına dair güçlü bir mesaj verdi. "Halkımız rahat olsun. Sivillere zarar veren herkes, bu yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyecek." şeklindeki ifadeleriyle, güvenlik konusunda kararlılıklarını yineledi.





"Her türlü tedbiri alacağız"





Şara’nın açıklamaları, özellikle iç savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'de, halkın güvenliğini sağlama ve toplumsal barışı tesis etme yönündeki kararlılığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, devletin tüm kurumlarının, sivillerin korunması için tam bir dayanışma içinde çalıştığını belirterek, Suriye'nin istikrarı için her türlü tedbirin alınacağının altını çizdi.









Açıklamanın ardından, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde zaman zaman yaşanan saldırılar ve sivillere yönelik provokatif eylemler konusunda halkı sakinleştirmeye yönelik bir adım olarak yorumlandı. Bu duruş, Suriye’nin iç güvenliğini sağlamanın yanı sıra, adaletin sağlanması ve suçlulara karşı güçlü bir tavır takınılmasının sinyali olarak değerlendirildi.

















Suriye'de İsrail provokasyonu





Öte yandan, Gazze'de köşeye sıkışan İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları da dikkat çekiyor.





Suriye'nin kuzey bölgelerine yapılan İsrail saldırıları, hem bölgedeki gerilimi artırıyor hem de sivillerin güvenliğini daha da tehdit ediyor. İsrail, özellikle Türkiye'nin Suriye’deki askeri varlığından oldukça rahatsız.





İsrail geçtiğimiz günlerde Dürzilere yönelik saldırı iddiasıyla Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan başkanlık sarayı yakınındaki bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.





Son dönemde, Suriye'nin güneyindeki Dürzi nüfusu arasında da gerilimler de artmış durumda. Dürziler, özellikle Lübnan ve Suriye arasında etnik ve dini ayrımcılık gözeten bazı gruplarla sık sık karşı karşıya geliyorlar. Suriye hükümeti, Dürzi topluluğunun güvenliğini sağlamak ve bu gibi etnik çatışmaların önüne geçmek için ek önlemler alacaklarını duyurdu. Bu durum, bölgedeki etnik ve mezhebi huzursuzlukları artırırken, halkın genel güvenliği açısından kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.











