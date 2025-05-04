İsrail'den gelen haber sonrası Şara'dan dikkat çeken 'Azerbaycan' hamlesi: Şam'da kritik temas

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şara ile Azerbaycan heyeti arasındaki bu temasın, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ziyaretinin ertelendiği döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı öğrenildi.
Şerifov başkanlığındaki heyette Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları yer aldı.
Netanyahu'nun ziyareti ertelendi
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti de ertelendi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Bakü'ye ziyaretinin, Gazze ve Suriye'deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Zamanlaması dikkat çekti
Şara'nın Azerbaycan heyetiyle yaptığı görüşmenin Netanyahu'nun ziyaretinin ertelendiği süreçte gerçekleşmesi dikkat çekti.