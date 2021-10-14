Dünya ABD ve Yunanistan savunma anlaşması imzaladı Savaşa hazırız
AMERİKA

ABD ve Yunanistan savunma anlaşması imzaladı: Savaşa hazırız

Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmakla suçlayan Yunanistan, Fransa'nın ardından bugün de ABD ile masaya oturdu. ABD ile askeri işbirliğine hız vererek, bölgede yeni bir stratejik denge kurmaya çalışan Washington-Atina görüşmelerinde imzalara atıldı. Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD ve Yunanistan savunma anlaşması imzaladı: Savaşa hazırız
ABD ve Yunanistan savunma anlaşması imzaladı.

Avrupa'nın nükleer gücü Fransa ile geçen ay kapsamlı bir savunma paktı imzalayan Yunanistan, bu hafta da ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını güncelledi. Doğu Akdeniz ve Ege'de konumunu güçlendirmek için ABD'ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısının ardından Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın ‘İkinci Değişiklik Protokolünü’ imzaladı.

"Egemenliğimiz tehdit altında"

Toplantıda konuşan Dendias, aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinerek, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir." dedi.

Komşu'da fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı
DÜNYA
Komşu'da fırkateyn krizi: Yunanistan için ödenecek bedel arttı


"Bölgedeki konumumuz önemli"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı
DÜNYA
Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı

Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş
GÜNDEM
Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin sahip olduğu güç sistemleri bizim için endişe kaynağı
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye'nin sahip olduğu güç sistemleri bizim için endişe kaynağı
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.