ABD ve Yunanistan savunma anlaşması imzaladı: Savaşa hazırız

Avrupa'nın nükleer gücü Fransa ile geçen ay kapsamlı bir savunma paktı imzalayan Yunanistan, bu hafta da ABD ile savunma iş birliği anlaşmasını güncelledi. Doğu Akdeniz ve Ege'de konumunu güçlendirmek için ABD'ye giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısının ardından Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın ‘İkinci Değişiklik Protokolünü’ imzaladı.

"Egemenliğimiz tehdit altında"

Toplantıda konuşan Dendias, aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinerek, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir." dedi.

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"Bölgedeki konumumuz önemli"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Yunanistan ve Fransa arasında savunma paktı

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