ABD’de küçük uçak ormana çakıldı: Altı ölü
19:03, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Uçağın düşmeden önce hava trafik kontrolüyle iletişim halinde olduğu belirtildi.
ABD’nin Wisconsin eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen küçük uçak kazasında, biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Dellona kasabası yakınlarında ormana düşen Piper PA-46 tipi uçaktaki yolcuların tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde ‘Piper PA-46’ tipi uçağın ormana düştüğünü bildirdi.
Çağrı merkezine dün yerel saatle 21.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğüne dair ihbarlar geldiği kaydedilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, uçağın düşmeden önce bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.
Dünya
ABD'deki Kongre ara seçimleri yaklaşırken anketlerdeki tablo netleşiyor
Dünya
ABD’li gösteri filosu Blue Angels San Francisco Körfezi’nde akrobasi şöleni sergiledi
Dünya
ABD’yi kasırga vurdu: 4 kişi ölürken yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı