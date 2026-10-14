ABD’de küçük uçak ormana çakıldı: Altı ölü

İran'a karşı teyakkuza geçtiler: Trump'tan Netanyahu'ya 'hazırlan' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, seçimler öncesinde İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Netanyahu’ya “Hadi hazırlıklarını yap” dedi ancak saldırıya katılma konusunda kesin bir taahhütte bulunmadı. Her iki ülkenin ordularının olası bir saldırıya karşı teyakkuzda olduğu aktarılırken, Beyaz Saray iki liderin saldırıları sürdürme konusunu görüştüğü iddiasını yalanladı.