Dünya ABDde orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri su, yiyecek ve yakıt bulamıyor
AMERİKA

ABD'de orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri su, yiyecek ve yakıt bulamıyor

ABD tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken itfaiye ekiplerinin su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı içinde olduğu kaydedildi. Artan talep ve çok sayıda uzun süreli yangın nedeniyle el telsizleri ve birçok ekipman aracının "kritik seviyede düşük" olduğuna dikkat çekildi.

Haber Merkezi Diğer
ABDde orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri su, yiyecek ve yakıt bulamıyor
ABD'de orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri su, yiyecek ve yakıt bulamıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ediyor. Yangında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.

SU VE YİYECEK STOKLARI AZALIYOR

Ülkede itfaiyecilerin de yiyecek, su ve yakıt sıkıntısı içinde olduğu belirtiliyor. Ülke tarihinin en büyü yangınlarıyla mücadele eden ekiplerin sınırlı sayıda yiyecek ve suya erişim imkanının kaldığı belirtildi.

KRİTİK SEVİYEDE DÜŞÜŞ

Artan talep ve çok sayıda uzun süreli yangın nedeniyle el telsizleri ve birçok ekipman aracının "kritik seviyede düşük" olduğuna da dikkat çekildi.

YAKIT PROBLEMİ

Associated Press ajansının haberine göre talepteki artış yangına müdahale uçaklarını yakıt problemini artırdı. Kuraklık ve sıcak hava dalgalarının da etkisiyle yangınların kontrol altında alınmasının zorlaştığı ifade edildi.

YANGINLAR SÜRÜYOR

ABD'de şu anda 14 eyalette en az 105 büyük yangın sürüyor ve yaklaşık 2,4 milyon dönümlük alan yangın tehlikesi ile karşı karşıya.

ABD tarihinin en büyük yangını: Kaliforniya'daki yangın kontrol altına alınamıyor
FOTOĞRAF 21
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda devam eden ve günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlar, evlerin bulunduğu bölgeyi tehdit ediyor.
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Eyaletin kuzeyindeki yangın etkisini arttırırken, batıdaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 67 ev, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2 bin civarında ev tahliye edildi.
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Küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, yangının yayılma hızını artırıyor.
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Kaliforniya’nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 12 gündür, Tamarack yangını 22 gündür söndürülmeye çalışılıyor.
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Yangın tehdidi ile karşı karşıya kalan Kaliforniya’nın Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada’nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi.
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Öte yandan, ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Bootleg yangını da 20 gündür devam ediyor. Bootleg bölgesindeki yangını söndürmek için 2 bin 200 itfaiye görevlisi çalışmalara katılıyor. İtfaiye ekipleri Bootleg yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.
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Montana eyaletinde 18 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200’den fazla ev zarar gördü. Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200’den fazla ev zarar gördü.
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ABD’de çoğu batı eyaletlerinde olmak üzere 6’sı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor. Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan kül oldu.
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ABD tarihinin en büyük yangını: Kaliforniya'daki yangın kontrol altına alınamıyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ediyor. Yangında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu. Alevler halkın yaşadığı bölgeleri tehdit ederken, Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada'nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi.


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