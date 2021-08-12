ABD'de orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri su, yiyecek ve yakıt bulamıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük orman yangınıyla mücadele günlerdir devam ediyor. Yangında çok sayıda ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.

SU VE YİYECEK STOKLARI AZALIYOR

Ülkede itfaiyecilerin de yiyecek, su ve yakıt sıkıntısı içinde olduğu belirtiliyor. Ülke tarihinin en büyü yangınlarıyla mücadele eden ekiplerin sınırlı sayıda yiyecek ve suya erişim imkanının kaldığı belirtildi.

KRİTİK SEVİYEDE DÜŞÜŞ

Artan talep ve çok sayıda uzun süreli yangın nedeniyle el telsizleri ve birçok ekipman aracının "kritik seviyede düşük" olduğuna da dikkat çekildi.

YAKIT PROBLEMİ

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Associated Press ajansının haberine göre talepteki artış yangına müdahale uçaklarını yakıt problemini artırdı. Kuraklık ve sıcak hava dalgalarının da etkisiyle yangınların kontrol altında alınmasının zorlaştığı ifade edildi.

YANGINLAR SÜRÜYOR

ABD'de şu anda 14 eyalette en az 105 büyük yangın sürüyor ve yaklaşık 2,4 milyon dönümlük alan yangın tehlikesi ile karşı karşıya.