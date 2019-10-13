Ayn El Arab'da son durum: ABD gözetleme noktası boşaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
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