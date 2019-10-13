Dünya Ayn El Arabda son durum ABD gözetleme noktası boşaltıldı
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Ayn El Arab'da son durum: ABD gözetleme noktası boşaltıldı

Güvenlik kaynaklarınca, Ayn El Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD birlikleri Ayn El Arab'daki gözlem noktalarını boşalttı.
ABD birlikleri Ayn El Arab'daki gözlem noktalarını boşalttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Ayn El Arab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.

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