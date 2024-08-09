Bangladeş’te öğrencilerin dediği oldu: Muhammed Yunus Dakka'da

Güney Doğu Asya ülkesi Bangladeş'te, haftalar süren öğrenci protestolarıyla hükümetin devrilmesinin ardından geçiş süreci başladı. Şeyh Hasina yönetimini deviren öğrencilerin talebi üzerine dün başkent Dakka'ya gelen Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda geçici hükümetin başına geçmek için anayasal yemini icra etti. Yunus, geçiş hükümetini oluşturmak için çalışmalarına başlarken ülkedeki ana muhalefet partisi BNP'nin lideri Begüm Halide Zia, kalabalık bir miting düzenledi. Zia, geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması ve ülkenin demokratik seçimlere gitmesi gerektiğini belirtirken, Bangladeşli protestocular, ülkenin çeşitli yerlerinde kurucu lider Şeyh Muciburrahman'ın heykellerini yıkmaya devam ediyor.





İLERLEME SÖZÜ VERDİ

Eski hükümet döneminde iş kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te sürgün hayatı yaşayan Muhammed Yunus, Dakka'daki havalimanında yaptığı açıklamada, Kanun ve düzenin yeniden tesisinin öncelikleri olduğunu dile getirerek, Bangladeş'in hızlı gelişimi için söz verdi. Gençleri sükunete çağıran Yunus, "Bugün bizim için gurur günüdür. Bangladeş için yeni bir zafer günü doğuran devrim ileriye taşınmalı ve güçlendirilmeli" dedi. Yunus ayrıca, kimseye zarar gelmeyeceğine işaret ederek, "Bangladeş halkını bana güvenmeye ve inanmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.





ÖĞRENCİLERLE SARAYDA TOPLANTI

Dakka'daki cumhurbaşkanlığı sarayında yemin eden Yunus, daha sonra Genelkurmay Başkanı Vakar uz-Zaman, Cumhurbaşkanı Muhammed Şehabuddin, Emniyet ve Ordu yetkilileri ile protestolara öncülük eden Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi liderleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hazır bulunan yeni Emniyet Müdürü Muhammed Muin el-İslam, polisin protestolar esnasında uyguladığı şiddet nedeniyle öğrencilerden ve Bangladeş halkından özür diledi. Öğrenci hareketi lideri Nahid İslam ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Muhammed Yunus'un "Başdanışman" sıfatını taşıyacağını bildirdi.





İTİDAL ÇAĞRISI

Daha önce 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yaptıktan sonra eski hükümet tarafından hapsedilen ana muhalefet lideri Begüm Halide Zia ise başkent Dakka'da binlerce kişinin toplandığı mitingde konuştu. Hapisten çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastanede çekilen video kayıtla destekçilerine konuşması dinletilen Zia, parti üyelerinden ve halktan, tüm dinlere ve topluluklara saygı gösterilmesini, yıkım ve intikamdan kaçınılmasını istedi.





ÖLÜ SAYISI 400'Ü AŞTI

Bangladeş'te Şeyh Hasina yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan protestolarda, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucunda ölü sayısının 400'ü aştığı aktarıldı. Şeyh Hasina'nın ülkeden kaçtığı gün, liderliğini yaptı Avami Ligi Partisi ofisleri, protestocular tarafından ateşe verilirken, meclis ve resmi televizyon binalarına da baskınlar düzenlenmişti. Ülkede şiddet dün de devam ederken bazı farklı dini gruplara ait mekanlara saldırıldığı ifade edildi. Şiddet haberlerinin ardından bir açıklama yayınlayan komşu Pakistan hükümeti, Bangladeş halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirerek "Bir an önce normal hayata dönülmesini umduğunun" altını çizdi.



