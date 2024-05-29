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Dünya

İspanyol ırkçı lider Abascal'dan Netanyahu'ya destek ziyareti

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin ırkçı, göçmen ve İslam karşıtı lideri Santiago Abascal, İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıdığı gün Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek İsrail'in Filistin'deki saldırılarına destek verdi.

07:45 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Santiago Abascal - Binyamin Netanyahu
Santiago Abascal - Binyamin Netanyahu

Netanyahu'nun Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Abascal ile yaklaşık bir saat süren görüşme yaptığı bildirildi.


İsrail Başbakanlık Ofisi ile Vox partisinden yapılan açıklamalarda, Abascal'ın Netanyahu ile görüşmesinde "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediği" kaydedildi.

"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İspanyol halkını temsil etmediğini ve bugün alınan Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını eleştirdiği" ifade edilen Abascal'ın "iktidara geldiğinde bu kararı tersine çevirerek, Filistin Devleti'ni tanımayı bırakacaklarını" savunduğu aktarıldı.


Aşırı sağcı liderin, Netanyahu'ya "Hamas'ın elinde tek bir rehine olduğu sürece ve terör örgütü ortadan kalkana kadar hiçbir hükümetin veya kimsenin İsrail'den nefsi müdafaa operasyonlarından vazgeçmesini isteme hakkı yoktur." dediği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Abascal'ın ziyaretini "İsrail Devleti'nin savunulmasında örnek teşkil ettiğini" vurguladığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Batı ülkelerin medyasını suçladığı ifade edildi.


Abascal, Aralık 2023'te de İsrail'i ziyaret etmişti.


İspanya, İrlanda ve Norveç ile eş zamanlı aldığı kararla Filistin Devleti'ni resmi olarak bugün tanımıştı.

Diğer yandan İspanyol basını, "Abascal'ın İsrail'in Refah'taki katliamından iki gün sonra İsrail'de Netanyahu ile görüştüğüne" dikkati çekti.

#Netanyahu
#ispanya
#İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
#Vox partisi lideri Santiago Abascal
#Abascal
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