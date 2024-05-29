İspanyol ırkçı lider Abascal'dan Netanyahu'ya destek ziyareti

Netanyahu'nun Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Abascal ile yaklaşık bir saat süren görüşme yaptığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi ile Vox partisinden yapılan açıklamalarda, Abascal'ın Netanyahu ile görüşmesinde "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediği" kaydedildi.
"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İspanyol halkını temsil etmediğini ve bugün alınan Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını eleştirdiği" ifade edilen Abascal'ın "iktidara geldiğinde bu kararı tersine çevirerek, Filistin Devleti'ni tanımayı bırakacaklarını" savunduğu aktarıldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Abascal'ın ziyaretini "İsrail Devleti'nin savunulmasında örnek teşkil ettiğini" vurguladığı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Batı ülkelerin medyasını suçladığı ifade edildi.
Abascal, Aralık 2023'te de İsrail'i ziyaret etmişti.
Diğer yandan İspanyol basını, "Abascal'ın İsrail'in Refah'taki katliamından iki gün sonra İsrail'de Netanyahu ile görüştüğüne" dikkati çekti.