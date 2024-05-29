İspanyol ırkçı lider Abascal'dan Netanyahu'ya destek ziyareti

Aşırı sağcı liderin, Netanyahu'ya "Hamas'ın elinde tek bir rehine olduğu sürece ve terör örgütü ortadan kalkana kadar hiçbir hükümetin veya kimsenin İsrail'den nefsi müdafaa operasyonlarından vazgeçmesini isteme hakkı yoktur." dediği bilgisi verildi.