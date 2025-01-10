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Salgın kapımıza dayandı: Yunanistan'da HMPV nedeniyle ilk ölüm

Salgın kapımıza dayandı: Yunanistan'da HMPV nedeniyle ilk ölüm

20:3310/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Dünyayı alarma geçiren HMPV salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dünyayı alarma geçiren HMPV salgını nedeniyle Yunanistan'da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçtiğimiz gün ilk İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) vakasının tespit edildiği Yunanistan'da salgın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan yedi kişinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı da aktarıldı. Selanik’te 71 yaşındaki bir erkek hasta, kızının tatil için gittiği Çin’den dönmesinden birkaç gün sonra semptomlar göstermeye başlamıştı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan ve
Avrupa
'yı saran
İnsan Metapnömovirüsü (HMPV)
nedeniyle
Yunanistan
'da ilk ölümlü vaka bildirildi.

Yunanistan'da solunum yolu enfeksiyonu vakalarında belirgin bir yükseliş yaşandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY)
haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış görüldü.

Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uzmanlardan hijyen uyarısı

Yoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Uzmanlar, kış aylarında artan vakalar nedeniyle hijyen önlemlerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yüksek risk gruplarının kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulundu.

İlk vaka iki gün önce açıklanmıştı

Yunanistan’da İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) ile enfekte olmuş ilk doğrulanmış vaka Selanik’te kaydedilmişti.

71 yaşındaki erkek hasta, kızının tatil için gittiği Çin’den dönmesinden birkaç gün sonra semptomlar göstermeye başlamıştı.

İlk olarak özel bir kliniğe başvuran hasta, daha sonra Selanik Papageorgiu Hastanesine yatırıldı. 4 Ocak Cumartesi günü yapılan PCR testi sonucunda, 6 Ocak Pazartesi günü HMPV pozitif olduğu doğrulanmıştı.



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