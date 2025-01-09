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Çin'de yeni salgın alarmı korkuttu: Mevsimsel bir artış var

Çin'de yeni salgın alarmı korkuttu: Mevsimsel bir artış var

Saliha Engin
04:009/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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M. Emin Akkoyunlu.
M. Emin Akkoyunlu.

Dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde hızla yayılan ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakaları korkuttu.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ilk kez 2001 yılında tanısı koyulan virüse ilişkin şunları söyledi: "Bu yıl Çin’deki görülme sıklığının artması nedeniyle çok daha fazla ciddiyet kazandı. Virüs, üst solunum yolu enfeksiyonu hapşırık, öksürük, burun akıntısı, uzayan öksürük ve boğmacaya benzer semptomlar gösteriyor. Daha çok çocuklarda görülüyor. Nadiren zatürree yapabiliyor. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekir."

KOVİD-19'DAN DAHA MASUM BİR VİRÜS

Akkoyunu, bu virüsün, Kovid-19 salgınına göre daha masum bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Akkoyunlu, virüsün ilk etapta İngiltere, Hindistan ve Çin’de yoğun olarak saptandığını aktararak şu an için Çin’de görülme sıklığının daha yüksek olduğunu söyledi. Çin’de özellikle Kovid-19 salgını sonrası tedbirlerin gevşetilmesine bağlı olarak yayılımın arttığını dile getiren Akkoyunlu, şu an ülkemizde bildirilen vaka olmadığını bildirdi. Akkoyunlu, "Çin’deki mevcut vaka artışları sadece insan davranışlarına bağlı. Dolayısıyla HMPV virüsünde de kapalı ortamlarda bulunmamak, ortamın havasını temiz tutmak, maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el hijyenine dikkat etmek oldukça önemli" dedi.



#Sağlık
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