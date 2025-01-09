Çin'de yeni salgın alarmı korkuttu: Mevsimsel bir artış var

Medipol Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, ilk kez 2001 yılında tanısı koyulan virüse ilişkin şunları söyledi: "Bu yıl Çin’deki görülme sıklığının artması nedeniyle çok daha fazla ciddiyet kazandı. Virüs, üst solunum yolu enfeksiyonu hapşırık, öksürük, burun akıntısı, uzayan öksürük ve boğmacaya benzer semptomlar gösteriyor. Daha çok çocuklarda görülüyor. Nadiren zatürree yapabiliyor. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekir."

Akkoyunu, bu virüsün, Kovid-19 salgınına göre daha masum bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Akkoyunlu, virüsün ilk etapta İngiltere, Hindistan ve Çin’de yoğun olarak saptandığını aktararak şu an için Çin’de görülme sıklığının daha yüksek olduğunu söyledi. Çin’de özellikle Kovid-19 salgını sonrası tedbirlerin gevşetilmesine bağlı olarak yayılımın arttığını dile getiren Akkoyunlu, şu an ülkemizde bildirilen vaka olmadığını bildirdi. Akkoyunlu, "Çin’deki mevcut vaka artışları sadece insan davranışlarına bağlı. Dolayısıyla HMPV virüsünde de kapalı ortamlarda bulunmamak, ortamın havasını temiz tutmak, maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el hijyenine dikkat etmek oldukça önemli" dedi.