Günde 4 bardak içti 12,7 kilo aldı: Matcha hayatını kararttı
Her gün sağlıklı diye içiyordu, hayatı kabusa döndü. Son dönemde özellikle gençler arasında popülerleşen matcha, 19 yaşındaki Isabella Wilson’u hastanelik etti. Günde dört bardağa kadar tükettiği içeceğin ardından şiddetli migren, kusma, mide bulantısı ve akne sorunları yaşayan genç kadın, kısa sürede aldığı 12,7 kiloyla da büyük şaşkınlık yaşadı. Başlangıçta belirtilerini sıradan bir migren ya da gribe bağlayan Wilson, yaşadıklarını anlattı.
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 19 yaşındaki Isabella Wilson, popüler matcha içeceği ile ölümden döndü.
Günlük kafein tüketimi 400 miligrama ulaştı
Isabella Wilson, 2024 yılında arkadaşlarının önerisiyle matcha içmeye başladı. Çalıştığı kafede içeceklere ücretsiz erişebilmesi de tüketiminin artmasında etkili oldu. Zamanla günde dört fincana kadar matcha içen genç kadının günlük kafein alımı 400 miligrama ulaştı. Bu miktar, bazı enerji içeceklerinin kafein içeriğine bağlı olarak yaklaşık beş kutudaki toplam kafeine karşılık gelebiliyor.
Şiddetli migren atakları ve kusma krizleri yaşadı
Matcha tüketiminin arttığı dönemde Wilson'ın sağlık sorunları da belirginleşti. Genç kadın, günlük yaşamını aksatan şiddetli migren atakları nedeniyle karanlık bir odada dinlenmek zorunda kaldı. Haftada bir kez kusma nöbetleri geçiren Wilson'ın yüzünde yoğun akne oluşurken kilosu da 12,7 arttı.
Başlangıçta yaşadığı belirtileri gribe bağlayan ve migren şikayetlerinin nedenini anlamaya çalışan Wilson, sosyal medyada matcha tüketimi sonrasında benzer sorunlar yaşayan bir kişinin paylaşımına rastladı. Bu paylaşım, kendi alışkanlığını ve yaşadığı belirtileri sorgulamasına neden oldu.
Matcha tüketimini azalttı, belirtileri hafifledi
Wilson, günde dört fincana kadar çıkan matcha tüketimini haftada iki fincana indirdi. Genç kadın, bu değişikliğin ardından şikayetlerinin birkaç gün içinde belirgin şekilde hafiflediğini ifade etti.
Matcha alışkanlığının kendisine maddi açıdan da önemli bir yük getirdiğini belirten Wilson, bir yıl içinde bu içecek için 2 bin 655 sterlin, yani yaklaşık 120 bin TL harcadığını söyledi. Genç kadın, yaşadığı tüketim alışkanlığını anlatırken elindeki içeceği bitirmeden bir sonrakini düşünmeye başladığını dile getirdi.