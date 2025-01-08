Zayıflamak için cerrahi müdahaleye başvurmak istemeyen pek çok kişi, daha kolay bir alternatif olan yutulabilir mide balonunu tercih ediyor. Ancak, kolaylıkla uygulanabilen bu yöntem, sağlık açısından büyük tehlikeler taşıyor. Son olarak da Sağlık Bakanlığı harekete geçerek yutulabilir mide balonlarının kullanımını yasakladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu yasağın önemine dikkat çekerek, sağlıklı kilo verme yöntemlerinin, uzman denetiminde yapılması gerektiğini vurguladı.





Yutulabilir mide balonları birçok hastalığa davetiye çıkardı Hayat / Sağlık





“Klasik balonlar daha güvenli”

Mide balonu uygulamasının uzmanlık gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Göral, “Tüm mide balonu uygulamalarında öncelikle hastaya endoskopi yapılması şarttır. Bu sayede mide kanseri, ülser, reflü gibi rahatsızlıklar tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. Ancak yutulabilir mide balonlarında bu süreç atlanıyordu. Dolayısıyla erken teşhis şansı ortadan kalkıyor ve hastaların sağlığı riske atılıyordu.” dedi.





Yutulabilir balonlar yüksek risk grubunda

Yutulabilir mide balonlarının ciddi yan etkilere neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Göral, “Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyordu. Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu. Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve 5-6 ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor. Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve 6 ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz.” diye konuştu.





“Kilo vermek için klinik uygulamalar tercih edilmeli”