Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti: 'Sezercik' filmindeki rolüyle tanınmıştı

Barcelona da hayran kaldı: Sultanahmet'te ezan sesiyle başlayan paylaşım takdir topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşmak için kente gelen dünya devi FC Barcelona, İstanbul’un eşsiz dokusuna hayran kaldı. Katalan devinin resmi hesabından paylaşılan ve Sultanahmet’ten yükselen ezan sesiyle başlayan videoda Tarihi Yarımada'nın zenginliği gözler önüne serildi. Bizim zaten bildiğimiz gerçeği İspanyol devi de teslim etti: "Hiç şüphe yok ki dünyanın en güzel şehirlerinden biri..."