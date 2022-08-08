Dünya Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusuna açılan penceresi "lumbuz"lar oldu
ANTARKTİKA

Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusu’na açılan penceresi "lumbuz"lar oldu

Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusu'na düzenlediği 2. Ulusal Bilimsel Araştırma Seferi’nde, deniz buzları, buzulları ve kuzey kutup canlıları kamaralarda bulunan lumbuzlardan kayıt altına alındı. Türkiye’nin bu yıl 2. Ulusal Bilimsel Araştırma Seferi’ni düzenlediği Arktik Okyanusu, deniz buzları, fiyortlarda bulunan buzullar ve kuzey kutup canlılarıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türk bilim insanlarının Arktik Okyanusu’na açılan penceresi lumbuzlar oldu
Arşiv.

Etrafı kıtalar tarafından çevrili Kuzey Kutbu ve Arktik Okyanusu’nda bilimsel çalışmalar yürütmek için Spitsbergen Adası üzerinde 13 ülkeye ait 20 araştırma tesisi bulunuyor. Sefer kapsamında Kuzey Kutbu’na giden bilim insanları, Türkiye’den yaklaşık 2.125 deniz mili yol kat ederek, çalışmalarını tamamladı. 22 gün boyunca Norveç Bayraklı PolarXplorer isimli 42 metrelik araştırma gemisinde konaklayan 9 bilim insanı yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda yaşamlarını geçirdi.

Bilimsel çalışmalarını çoğunlukla deniz araştırmaları üzerine yapan bilim insanları, Tromso Limanı’ndan başladıkları seferde Barents Denizi’ni geçerek Svalbard adasına kadar ulaştı. Bilim insanlarının zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Arktik Okyanusu’na açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu ve bu pencerelerden deniz buzları, buzulları ve kuzey kutup canlılarını izlediler.

Anadolu Ajansı foto muhabirleri Şebnem Coşkun ve Özge Elif Kızıl da 22 günlük sefer boyunca kamaralarında bulunan lumbuzlarından gördükleri manzaraları kayıt altına aldı.

Lumbuz ne demek?

Denizcilik terimiyle ‘lumbuz’ veya Türk Dil Kurumu’na göre ‘lomboz’, gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim. Lumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatan ve madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.

Lumbuz’un tarihi ise 15. yüzyılda İngiltere Kralı 8. Henry dönemine uzanıyor. Söz konusu dönemde savaş gemilerine yerleştirmek için hazırlanan savaş topları için gemilerde belli açıklık ve kapılar yaptırılmasıyla oluşan lumbuzlar, kare alandan daha yüksek yapısal bütünlüğe sahip olması sebebiyle, bu dönemden sonra hemen hemen bütün gemilerde kullanılmaya başlanıyor. Lumbuzlar cam, akrilik veya kuvars gibi yüksek teknoloji ve basınca dayanıklı malzemelerden oluşabiliyor.

Kutupların kapısı liselilere açılıyor
HAYAT
Kutupların kapısı liselilere açılıyor

Antarktika’da ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı
GÜNDEM
Antarktika’da ‘tarım’ mesaisi: Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı
Komşunun kâbusu yola çıkıyor

Komşunun kâbusu yola çıkıyor

​Son hazırlıklar tamamlandı: Atina teyakkuza geçti.
Binlercesi sürü halinde görüntülendi

Binlercesi sürü halinde görüntülendi

Dağın eteklerinde drone ile kaydedildi.
Meral Akşenerin kameralar önünde azarladığı genç kız konuştu: Bizi dövmeye kalktılar

​Bakan Çavuşoğlu: Dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara imza attık.

​Meclis enkazının altından çıktı: Değeri herkesi heyecanlandırdı.

​Kuzey Kore'den Rusya'ya destek

Bahçeli'den Millet İttifakı'na çok sert sözler.

ABD'ye davet ettiler: 100 bin lira bile verseler satmam.

​Başkan Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

​Tek tek sıralandı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

​Berat Özdemir, 2.5 milyon Euro karşılığında El İttifak'a gidiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.