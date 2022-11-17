Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Libya’nın başkenti Trablus’ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'u yok sayarak uçaktan inmeyi reddedip açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden oldu.

Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

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"Diplomatik önlemler alacağız"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."

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Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.