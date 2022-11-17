Dünya Yunan Bakan Dendiastan Libyada diplomatik skandal Trablus yönetiminden çok sert tepki
AFRİKA

Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da çok büyük diplomatik rezalete imza attı. Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'un karşılamaya geldiği Dendias, Trablus'ta uçaktan inmeyerek darbeci Hafter'in sözde başkenti Bingazi'ye geçti. Libya Dışişleri Bakanlığı ise skandala "Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Yunan Bakan Dendiastan Libyada diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Libya’nın başkenti Trablus’ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'u yok sayarak uçaktan inmeyi reddedip açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden oldu.

Libya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın geçen günlerde Libya devletinin çıkarları aleyhinde benimsediği kaba politikalara, pozisyonlara ve Libya'nın egemenliğine ve halkının özlemlerine ilişkin dengesiz açıklamalarına rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendilerine 17 Kasım 2022'de Trablus’u ziyaret etme izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

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"Diplomatik önlemler alacağız"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası diplomatik usullere göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini beklemekteydi ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı uçaktan inmeyi reddederek hiçbir açıklama yapmadan geldiği gibi geri gitti. Yunan Bakan'ın bu davranışını esefle karşılıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Libya Devleti'nin prestijini ve egemenliğini koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır."

Dendias’ın bugün Trablus’ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi ve daha sonra Bingazi’ye geçerek Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmesi bekleniyordu.

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