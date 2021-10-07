Dünya Yunanistan yine tahrik peşinde Türkiyenin dibinde tatbikat yapıp İzmiri arkalarına alarak poz verdiler
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Yunanistan yine tahrik peşinde: Türkiye'nin dibinde tatbikat yapıp İzmir'i arkalarına alarak poz verdiler

Yunanistan, Türkiye'nin dibinde bulunan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Tatbikatı adada izleyen Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz" notunu düştü.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistan yine tahrik peşinde: Türkiyenin dibinde tatbikat yapıp İzmiri arkalarına alarak poz verdiler
Yunanistan, İzmir'i arkalarına alarak poz verdi.

Yunanistan, Ege Adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin dibinde bulunan birkaç adada tatbikat yapıldı.

Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

Koyun Adası’nda da tatbikat yapılırken; tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi.

"HER ADA YUNAN YURDU"

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu! Her yerdeyiz!" ifadelerini kullandı.

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