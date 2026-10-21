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Arnavutluk'ta olaylar yeniden şiddetlendi

Arnavutluk'ta olaylar yeniden şiddetlendi

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arnavutluk'ta olaylar yeniden şiddetlendi
Arnavutluk.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı İvanka Trump ve damadı Jared Kushner’in İsrail bağlantılı bir proje kapsamında Arnavutluk’un güneyindeki Zvernec kenti ve Sazan Adası’nda toprak satın almak istedikleri gerekçesiyle 30 Mayıs’ta başlayan protestolar, dün 150'nci gününü geride bıraktı.

Protestolarda son dönemde şiddet olayları yeniden artıyor. Tiran’daki Edi Rama hükümeti, protestolara karşı şiddet kullanarak bastırmaya çalışırken meydanlarda protestoculara müdahale eden polislerin İbranice konuştuğu ve İsrailli olduğu iddiası, gerilimi artırıyor. Son bir haftada meydanlarda protestolara müdahale eden toma ve polis sayısında artış gözlemlenirken Arnavut aktivistler, Rama hükümetinin ülkeyi İsrail’e sattığını iddia ederek hükümeti istifaya davet ediyor. Protestocular, dün Tiran’daki İçişleri Bakanlığı binası önünde taş ve Molotofkokteylleriyle polise karşı koydu. Polis sert müdahalede bulunarak 5 protestocuyu yaraladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana protestolarda yaralananların sayısı 300'ü aştı. Başkentin yanı sıra Avlonya, Elbasan ve İşkodra gibi kentlerde de 1300 kadar üniversite ve lise öğrencilerin dersleri boykot ederek, caddelerde yürüyüş düzenlediği belirtildi. Aktivistler tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, gözaltına alınan çok sayıda protestocunun polis merkezlerinde üst üste yere yatırıldığı görüldü.

DİYALOG ÇAĞRISI

Aktivistler, Arnavutluk polisinin müdahalesini İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetle kıyasladı. Arnavutluk’taki protestocular, eğitim sistemindeki kötü koşulları ve yaygınlaşan yolsuzlukları da protesto ediyor. Eylemciler, Sazan ve Zvernec’te patlak veren toprak satışı skandalının ardından Rama hükümetini istifaya davet ediyor. Rama ise istifa etmeyi reddederken diyaloğa hazır olduğunu bildirdi. Rama, Tiran’daki Başbakanlık binasının önüne üzerinde “Diyalog” yazılı sandalyeler yerleştirerek protestocuları görüşmeye davet etti. Hükümetin herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmeye hazır olduğunu belirten Rama, “Kim diyalog istiyorsa, nerede ve ne zaman isterse, ben ve hükümetim görüşmeye hazırız” diye konuştu. Eylemciler ise Rama'nın diyalog çağrısını sandalyeleri kırarak reddetti.


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Başlıklar :arnavutlukprotestoEdi Rama
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