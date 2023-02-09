Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek. Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi. Bu açıklama sonrasında enabiz.gov.tr adresi üzerinden birinci ve ikinci derece yakınlarının durumlarını uzaktan sorgulamak isteyenler araştırmalara başladı.

E-NABIZ DEPREMZEDE SAĞLIK DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Depremden etkilenen vatandaşların yakınları, e-Nabız uygulaması ya da https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi edinebilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı sistemine bağlı platformda e-Devlet üzerinden kayıt sağlanabiliyor. Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

ine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır. Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.







