Ekonomi Bodrumda 3 ayda 11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı Aralık ayında yıkım tamamlanacak
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Bodrum’da 3 ayda 11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı: Aralık ayında yıkım tamamlanacak

Bodrum’da 3 ayda 11 otel, 2 bin 100 villa ve rezidans yıkıldı: Aralık ayında yıkım tamamlanacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaçak olan 11 otel, 2 bin 200 villa ve rezidans yıkımı tamamlandı. İmara aykırı olan 19 projenin 18’i yıkıldı. BESA gruba ait olan ’The Bo Viera’ projesinin yıkımının ise yüzde 95’i bitti.

Haber Merkezi İHA
Bodrum'da birçok projenin yıkımı tamamlandı.
Bodrum'da birçok projenin yıkımı tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Bodrum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri, yaklaşık 1 ay içerisinde birçok yıkımı tamamladı.

19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin bulunduğu yapıların tamamı yıkılırken, 30 villa ve bir otelden oluşan “The Bo Viera” projesinin ise 4 aydır yıkımı devam ediyor. Projedeki imara aykırı balkon ve çıkıntıların yıkımının sürdüğü görüldü. Yıkılan 20 villanın yerine peyzaj çalışması yapılması ve tamamen ağaçlandırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı: Bodrum’daki yıkımların yüzde 99’u tamamlandı
EKONOMİ
Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı: Bodrum’daki yıkımların yüzde 99’u tamamlandı

Yıkımları tamamlanan projeler

Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Varyap projesinin otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım mal sahibi tarafından tamamlandı. Epique Island Tesisinin içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme SPA merkezi, 2 adet ahşap spor salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap masaj salonu, 1 adet ahşap çocuk kulübü, ahşap olarak inşa edilmiş olan restoran ve bar binası yıkıldı.

Deniz GYO Oteli binaları üst katlarının yıkımının tamamlandığı, Rüzgar Poınt konutlarının 8 adet konut yapısının tamamının yıkılmış olduğu bildirildi. Sosyetenin ünlü mekanı olan Mandarin Oriental D Blok’ta yıkımın bittiği, MESA inşaata ait ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımının da tamamlandığı, Fourseasons projesinin çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamının yıkıldığı, Murataş sosyal tesislerin, havuz ve ticari alandaki yıkımın bittiği, Nef Gökçebel projesindeki çelik iskelelerin tamamının yıkıldığı, Masanda Akfen isimli restoran binasının ve 4 adet iskele yıkımının bittiği öğrenildi.

Nef Gölköy projesinin 1 adet iskelesinin yıkımının tamamlandığı, Perataş’ın ise ahşap iskele yıkım işleminin gerçekleştiği, iki adet dolgu mendirek ve kıyıda bulunan binanın yıkımının bittiği öğrenildi. BESA gruba ait olan ’The Bo Viera’ projesinin asansör kulesinin yıkımı tamamlanırken, diğer konut yapılarının yıkımının yüzde 95’inin tamamlandığı, Aralık ayında yıkımının biteceği öğrenildi.

'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
OYNAT 00:00
'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi. Bakan Kurum'un yıkım esnasında yaptığı telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.
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