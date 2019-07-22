Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yarın hareket edecek Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk: Yarın sefere çıkıyor Bakü Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete girmesiyle bölge ülkeler ile ihracat da artıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2019, 11:01 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019, 11:08 AA