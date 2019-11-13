Ekonomi Türklerden Karadağa çıkarma Konut alımları yüzde 39 arttı
EMLAK

Türklerden Karadağ'a çıkarma: Konut alımları yüzde 39 arttı

Karadağ’da Rusya'dan sonra en büyük yatırımcı konumuna gelen Türkiye, 2018’de yaşanan emlak yatırım artışının yüzde 52’sini tek başına sağladı. Türklerin emlak yatırımı son 3 yılda 39 kat arttı.
Karadağ’dan 634 bin Euro’luk emlak alımı yapan Türkler, 2017’de bu rakamı 6,8 milyon Euro’ya, 2018’de ise 25,1 milyon Euro’ya çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadağ/marina
Karadağ/marina

Türkiye’ye 12 saatlik bir araba yolculuğu kadar yakındaki Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında.

Karadağ’daki Türk şirketi Mirnadom’un Karadağ Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre bütün dünyadan 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul yatırımı alan 622 binlik ülke, 2017’de bu rakamı 147 milyon Euro’ya, 2018’de ise 182 milyon Euro’ya ulaştırdı.

2018’de, 2017’ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52’si Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştu.

Nitekim 2016’da Karadağ’dan 634 bin Euro’luk emlak alımı yapan Türkler, 2017’de bu rakamı 6,8 milyon Euro’ya, 2018’de ise 25,1 milyon Euro’ya çıkardı.

Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2016-2018 arasında Türklerin yatırımlarının 40 kata yakın arttığına dikkat çekerek, “İlgi özellikle sahil şeridine. Bar da 43 bin nüfusu ile sahil şeridindeki en yakın şehrin iki katı nüfusa sahip, Dolayısıyla kışın da yaşayan bir şehir. Montenegro’ya 2018’de 2,2 milyon turist geldi. Bunun yüzde 51’i bireysel kiralama ile evlerde kaldı. 13 milyon yıllık gecelemenin 8,7 milyonu, yani yüzde 66’sı evlerdeki turistlerin gecelemelerinden oluştu. Ülkede ortalama geceleme süresi 5,8 iken bu rakam Bar’da 9,5 gün. Dolayısıyla yatırımcılarımız için çok iyi matematik yaptığımızı düşünüyoruz, hem günlük kiralama ile kira çarpanlarını 9 yıla yaklaştırmayı öngörüyoruz hem de kışın da yaşayan bir şehir de gelirlerini artırmayı hayal ediyoruz.” dedi.

Karadağ.

'KARADAĞ’DA KIŞIN DA YAŞAYAN BİR ŞEHİR ÇOK DAHA DEĞERLİ’

Doğru bir ülkede ve geleceği parlak bir sahil ve liman şehri Bar’da denize komşu yatırım ile gelen taleplerden ve istatistiklerden doğru yolda olduklarını anladıklarını kaydeden Serkan Şahin, “Ülkenin İtalya’ya açılan kapısı Bar’ın en güzel koyu Dobra Voda’ya hayata geçirdiğimiz butik projemizde kira çarpanını 9,5 yıla kadar düşürdük. Ki bölgedeki gayrimenkul uzmanları, Karadağ'daki emlak fiyatlarının 7-8 yıl içinde ikiye katlanacağından emin. Bu öngörüye Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerinden beslenen tecrübe ile vardıklarını düşünürsek ülkenin cazibesi bir kat daha artıyor.

Karadağ'a yatırım fırsatı sadece Türk yatırımcısı için değil tüm Avrupalı yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bölgeye yatırım yapanlar arasında Rusya ve Türkiye daha erken davranarak bir adım öne geçse de İsviçre, Almanya, Avusturya ve İngiltere de yatırımlarını yoğunlaştırmış durumda.” ifadelerini kullandı. Şahin, Dobra Voda koyunda otel konforuna sahip ilk rezidans projesi Verde di Oliva'da 2 yıl kira garantisi verdiklerini de hatırlatarak, “Eurostat Karadağ'ın 13 yıl kira çarpanı ile Avrupa'nın yatırım yapmaya en elverişli Moldova ve Ukrayna’dan sonra 3. ülke olduğunu söylüyor. Ki resmi olarak savaş ekonomisine sahip bu ilk 2 ülkenin AB’ye adaylığı bile söz konusu değil. Yıllık ortalama yüzde 10 ile yükselme trendine giren emlak fiyatları, AB üyeliği sürecine kadar trendini koruyacaktır.” dedi.

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