Ekonomi Türklerin radarındaki Karadağdaki inşaat sayısında patlama
EMLAK

Türklerin radarındaki Karadağ’daki inşaat sayısında patlama

İnşaat işlerinin son 5 yılda ikiye katlandığı Karadağ’da, Türk markalar rezidans kültürü ile fark oluştururken, Türk yatırımcılar da ev alma yarışında Rusya’dan sonra ikinciliğe yükseldi. Türkiye, 2018’de yaşanan emlak yatırım artışının yüzde 52’sini tek başına sağladı. İvmenin 2020’de de hızlanacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Montenegro
Montenegro

3 yıl içinde Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonu başlayacak Adriyatik ülkesi Karadağ’da (Montenegro) emlak yarışı hem üretimde hem satışta kızışıyor. Türklerin de ülkedeki en büyük ikinci emlak yatırımcısı olduğu Karadağ’da inşaat sektörü hareketli günler yaşıyor.

Karadağ’daki Türk şirketi Mirnadom’un Karadağ Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre 2014’te toplam 219 bin adet binanın bulunduğu Montenegro’da 2018 sonu itibariyle bu rakam 283 bine ulaştı.

622 binlik ülkede son 5 yılda sadece ikamet amaçlı 65 bin yeni yapının inşa edildiğine dikkat çeken Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2010’de 7-8 bin seviyesinde olan inşaatlardaki çalışan sayısının da artık 11 binin üzerinde seyrettiğine dikkat çekiyor:

Yabancıların emlak yatırımı yıllık 50 milyon Euro’luk rakamlardan 250 milyon Euro’luk rakamlara sıçradı. AB’nin sihri olarak değerlendirebileceğimiz bu gelişme, bizim gibi yabancı yatırımcıları da Karadağ’da inşaat yapmaya motive ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Serkan Şahin

Türkiye’ye 12 saatlik bir araba yolculuğu kadar yakındaki Adriyatik ülkesi Karadağ’ın hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında olduğuna dikkat çeken Şahin, bütün dünyadan 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul yatırımı alan ülkenin, 2017’de bu rakamı 147 milyon Euro’ya, 2018’de ise 182 milyon Euro’ya ulaştırdığını vurguluyor. 2018’de, 2017’ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52’sinin

  • Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştuğuna dikkat çeken Şahin, “Nitekim 2016’da Karadağ’dan 634 bin Euro’luk emlak alımı yapan Türkler, 2017’de bu rakamı 6,8 milyon Euro’ya, 2018’de ise 25,1 milyon Euro’ya çıkardı.” dedi.

‘KARADAĞ’DA KIŞIN DA YAŞAYAN BİR ŞEHİR ÇOK DAHA DEĞERLİ’

Doğru bir ülkede, geleceği parlak bir sahil ve liman şehri Bar’da denize komşu yatırım ile gelen taleplerden ve istatistiklerden doğru yolda olduklarını anladıklarını kaydeden Serkan Şahin, “Ülkenin İtalya’ya açılan kapısı Bar’ın en güzel koyu Dobra Voda’da hayata geçirdiğimiz butik projemiz Verde di Oliva’da kira çarpanını 9,5 yıla kadar düşürdük. Karadağ'a yatırım fırsatı sadece Türk yatırımcısı için değil tüm Avrupalı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bölgeye yatırım yapanlar arasında Rusya ve Türkiye daha erken davranarak bir adım öne geçse de İsviçre, Almanya, Avusturya ve İngiltere de yatırımlarını yoğunlaştırmış durumda.” ifadelerini kullandı. Şahin, Dobra Voda koyunda otel konforuna sahip ilk rezidans projesi Verde di Oliva'da 2 yıl kira garantisi verdiklerini de hatırlatarak, “Eurostat Karadağ'ın 13 yıl kira çarpanı ile Avrupa'nın yatırım yapmaya en elverişli Moldova ve Ukrayna’dan sonra 3. ülke olduğunu söylüyor. Ki resmi olarak savaş ekonomisine sahip bu ilk 2 ülkenin AB’ye adaylığı bile söz konusu değil. Yıllık ortalama yüzde 10 ile yükselme trendine giren emlak fiyatları, AB üyeliği sürecine kadar trendini koruyacaktır.” dedi.

AB’NİN GENİŞLEMEDEN SORUMLU KOMİSERİ VARHELYİ: HEDEFİM 2024

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Karadağ’ın AB ile 33 fasılın 32’sini açtığına, son fasılın da 2020 ilk çeyrekte açılacağına dikkat çekerek, “Benim hedefim Karadağ’ı birliğe 2024’te katmak.” açıklamasında bulundu. Şahin ise Karadağ vatandaşlarının halihazırda birlik içersinde serbest dolaşım hakkında sahip olduğuna dikkat çekerek, “Karadağlılar AB ile zaten iç içe. Bu da emlak yatırımını cezbediyor. Özellikle İngilizlerin de son dönemde 8 bin konut satın aldığı Adriyatik ülkesinde Türklerin aldığı konut adedi de 1,500’ü aştı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelere göre kira çarpanı (Ev için yatırdığınız para yılda geri döner?)

Moldova 11 yıl
Ukrayna 12 yıl
Karadağ 13 yıl
Romanya 17 yıl
Hırvatistan 18 yıl
Bulgaristan 20 yıl
Kıbrıs 21 yıl
Rusya 22 yıl
İspanya 25 yıl
İtalya 26 yıl
Türkiye 27 yıl
Malta 30 yıl
Almanya 34 yıl
Fransa 36 yıl
İngiltere 36 yıl
Avusturya 51 yıl

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