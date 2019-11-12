Ekonomi Yatırımcıya 20 milyon m2 arazi müjdesi
EMLAK

Yatırımcıya 20 milyon m2 hazine arazisi

Yatırımcıya 20 milyon m2 arazi müjdesi

200 milyon m2 arazinin çiftçilere kiraya verilmesine ilişkin kararın ardından yatırımcılara da 20 milyon m2 hazine arazisi tahsis edilecek. İki yöntem ile kullanıma sunulacak araziler için tek şart yatırım teşvik belgesi almak olacak. Geçtiğimiz yıl 5 bin 914 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi. Belgelerin toplam tutarı ise 157 milyar 296 milyon lira oldu. Öte yandan yatırımların kolaylaştırılması için tek muhatap dönemi başlatılacak. İzin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olması için Yatırım Bilgi Sistemi devreye alınacak. Her ilden en az bir olmak kaydıyla 81 ilde yatırım için fizibilite çalışması da yapılacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yatırım teşvik belgesi alan yatırımcılara 2020 yılında 20 milyon m2 hazine arazisi tahsis edilecek.
Yatırım teşvik belgesi alan yatırımcılara 2020 yılında 20 milyon m2 hazine arazisi tahsis edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisinin çiftçilere kiraya verilmesine yönelik karar sonrasında benzer bir uygulama bu sefer de yatırımcılara yönelik olacak.

Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılara arz edilecek Hazine taşınmazı sayısında ciddi anlamda artış yaşanacak.

Bu kapsamda 2020 yılı için 20 milyon m2 Hazine arazisi için çalışma yürütülecek.

İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞACAK

Arazilerden yatırım teşvik belgesi almış olan yatırımcılar yararlanabilecek. Arazilerin tahsisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak bir çalışma yürütecek.

200 milyon metrekare Hazine arazisinin çiftçilere kiraya verilmesine yönelik karar da çıkarılmıştı.

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KİRALANACAK YA DA SATILACAK

81 ilde teşvik belgesi alan yatırımcılara tahsis edilecek 20 milyon m2 arazi için iki yöntem izlenecek. Bunlardan birincisi taşınmazın uygun fiyatla uzun süreli kiralanması iken ikinci seçenek ise söz konusu arazinin emlak vergi değeri üzerinden piyasanın altında daha düşük fiyatla satılması olarak öne çıkıyor.

6 BİN BANDINA DAYANMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz yıl 5 bin 914 firmaya yatırım teşvik belgesi verdi. Söz konusu belgelerin tutarı ise toplamda 157 milyar 296 milyon lira oldu. Yatırım Teşvik Belgelerinin 5 bin 581 tanesi yerli firmaya, 333 tanesi ise yabancı sermayeli firmalara verildi.

EN FAZLA TEŞVİK MARMARA'YA

Düzenlenen teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı ise, en çok sabit yatırımın 80 milyar 319 milyon TL ile Marmara bölgesine yapılacağı öngörüldü.

Ege bölgesi için öngörülen sabit yatırım miktarı 21 milyar 677 milyon TL, İç Anadolu’da 18 milyar 154 milyon TL, Akdeniz’de 11 milyar 703 milyon TL oldu. Güneydoğu Anadolu’da 11 milyar 154 milyon TL, Karadeniz’de 7 milyar 365 milyon TL, Doğu Anadolu ise 2 milyar 929 milyon TL olduğu muhtelif bölgelere ise 3 milyar 995 milyon TL şeklinde oldu.

  • Teşvik belgelerinin sektörlere dağılımına bakıldığında imalat sektörü ilk sırada yer alırken, imalatı hizmet, enerji, tarım ve madencilik sektörleri izledi.
Yatırım teşvik belgesi sahiplerine sigorta prim desteği, vergi muafiyeti, faiz desteği gibi kolaylıklar ve faydalar da sağlanıyor.

ESNEK SİSTEME GEÇİLECEK

Öte yandan sadece yatırım yapmak isteyenlere arazi tahsil edilmeyecek. Mevcutta sunulan teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabileceği esnek bir sisteme geçilecek. Bu sayede yatırım esnasında ihtiyaç duyulan destek neyse yatırımcı bu paketi seçerek bürokratik engel olmadan hızlıca yatırımını hayata geçirebilecek.

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TEK MUHATAP DÖNEMİ

Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik de adım atılacak. Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafında tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik mevcut mevzuatta değişiklik yapılacak.

YATIRIM BİLGİ SİSTEMİ KURULACAK

Yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi için uluslararası standartlarda çözüm yollarının kullanımı yaygınlaştırılacak ve yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olması için Yatırım Bilgi Sistemi devreye alınacak.

HER İLE BİR FİZİBİLİTE

İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fizibiliteleri Kalkınma Ajanslarının da katkısı alınarak belirlenecek ve bu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile işbirliği içinde yatırımcılara tanıtımı yapılacak.

Bu kapsamda her ilden en az bir olmak üzere toplam 100 fizibilite çalışması hazırlanacak.

ÖNCELİKLİ SEKTÖR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

Proje bazlı teşvik sisteminde Türkiye'ye ilk defa gelen, stratejik ürünlerin üretimini amaçlayan yatırımlara da öncelik verilecek. Ayrıca öncelikli sektör yatırımlarında ise yatırımın yapılması, yönetilmesi veya işletilmesiyle ilgili yabancı kişilere ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesine yönelik idari düzenlemede yapılacak.

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