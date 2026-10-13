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Nevai Musical Concerto Taşkent’te: Türk dünyasının ortak hafızası müzikle buluştu

Nevai Musical Concerto Taşkent’te: Türk dünyasının ortak hafızası müzikle buluştu

10:30, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:30, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Nevai Musical Concerto Taşkent’te: Türk dünyasının ortak hafızası müzikle buluştu

Türk dünyasının ortak medeniyet mirasını müziğin evrensel diliyle sahneye taşıyan Nevai Musical Concerto, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ali Şîr Nevaî’nin düşünce ve edebiyat dünyasından ilham alan konser programı; Yunus Emre ve Mevlânâ gibi medeniyetimizin önemli şahsiyetlerini aynı sanatsal anlatıda buluşturarak ortak tarihimizin, dilimizin ve kültürel hafızamızın hatırlanmasına davet etti. Projenin ikinci buluşmasının Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türk dünyasının ortak değerlerini sanat aracılığıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan Nevai Musical Concerto, ilk buluşmasını Taşkent’te sanatseverlerle gerçekleştirdi. Sanat yönetmenliğini İstanbul Milletvekili, besteci ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları’nın üstlendiği proje, Ali Şîr Nevaî’nin edebî mirasını müziğin diliyle yeniden ele alıyor. 


Türk edebiyatının ve düşünce tarihinin önemli isimlerinden Ali Şîr Nevaî’nin merkezinde yer aldığı proje, Yunus Emre’nin insan sevgisini ve Mevlânâ’nın evrensel çağrısını da sanatsal içeriğine taşıdı. Farklı dönemlerde ve coğrafyalarda hayat bulan bu düşünce mirası, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatıya dönüştü.


Türk dünyasının ortak değerlerini sanat aracılığıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan Nevai Musical Concerto, ilk buluşmasını Taşkent’te sanatseverlerle gerçekleştirdi. Sanat yönetmenliğini İstanbul Milletvekili, besteci ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları’nın üstlendiği proje, Ali Şîr Nevaî’nin edebî mirasını müziğin diliyle yeniden ele alıyor.&nbsp;Türk edebiyatının ve düşünce tarihinin önemli isimlerinden Ali Şîr Nevaî’nin merkezinde yer aldığı proje, Yunus Emre’nin insan sevgisini ve Mevlânâ’nın evrensel çağrısını da sanatsal içeriğine taşıdı. Farklı dönemlerde ve coğrafyalarda hayat bulan bu düşünce mirası, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatıya dönüştü.


Nevai Musical Concerto, geçmişin büyük şahsiyetlerini anmanın ötesinde, onların temsil ettiği değerleri bugünün dünyasında yeniden yaşatma ihtiyacına dikkat çekti. Ortak bir dilin, tarihin ve medeniyetin mirasçıları olan toplulukların birbirlerini yeniden keşfetmelerine alan açan proje, Türk dünyasının birlikteliğini sanat üzerinden ifade ediyor. 


Projenin temel yaklaşımını, ortak kültürel hafızanın yalnızca korunması değil, yeni kuşaklara aktarılması ve farklı coğrafyalarda yeniden yaşatılması oluşturdu. Bu yönüyle Nevai Musical Concerto, müziği geçmiş ile gelecek, hafıza ile bugün arasında bir köprü olarak ele alıyor. 


Taşkent’te geniş katılımlı buluşma


Programa Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Sancar Babacanov , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve çok sayıda Türkiye ve Özbekistan’dan üst düzey davetli katıldı.


Türkiye’den ve Özbekistan’dan kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen projeye Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Konya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk Hava Yolları destek verdi.


Nevai Musical Concerto, geçmişin büyük şahsiyetlerini anmanın ötesinde, onların temsil ettiği değerleri bugünün dünyasında yeniden yaşatma ihtiyacına dikkat çekti. Ortak bir dilin, tarihin ve medeniyetin mirasçıları olan toplulukların birbirlerini yeniden keşfetmelerine alan açan proje, Türk dünyasının birlikteliğini sanat üzerinden ifade ediyor.&nbsp;Projenin temel yaklaşımını, ortak kültürel hafızanın yalnızca korunması değil, yeni kuşaklara aktarılması ve farklı coğrafyalarda yeniden yaşatılması oluşturdu. Bu yönüyle Nevai Musical Concerto, müziği geçmiş ile gelecek, hafıza ile bugün arasında bir köprü olarak ele alıyor.&nbsp;Taşkent’te geniş katılımlı buluşmaPrograma Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Sancar Babacanov , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve çok sayıda Türkiye ve Özbekistan’dan üst düzey davetli katıldı.Türkiye’den ve Özbekistan’dan kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen projeye Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Konya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk Hava Yolları destek verdi.

Yücel Arzen Hacıoğulları: “Ses insanı asırlar ötesinden kendi köklerine çağırır.”


Projenin sanat yönetmeni Yücel Arzen Hacıoğulları projeye ilişkin değerlendirmelerinde; “ Bizi eve döndüren ne bilgidir ne de anlam; çünkü anlam zamana ve mekâna göre değişir. Bizi özümüze döndüren, ses ve kokudur. Musikinin, medeniyetimizin en kadim hafızası ve birleşme arzumuzun en güçlü enstrümanlarından biri olduğunu biliyoruz. Kelimeler unutulur, anlamlar değişir; fakat ses, insanı asırlar ötesinden kendi köklerine çağırır. Nevaî’yi de bugün bu anlayışla, ortak hafızamıza ve yeniden birleşme arzumuzun sesine kulak vererek ele alıyoruz.”


Burak Saygılı: “Hatırlamaya ihtiyacımız var”


Proje Direktörü Burak Saygılı, Nevai Musical Concerto’nun çıkış noktasının Türk dünyasının ortak değerlerini yeniden yaşatmak ve bu mirası sanat aracılığıyla geleceğe taşımak olduğunu belirtti.


Yücel Arzen Hacıoğulları: “Ses insanı asırlar ötesinden kendi köklerine çağırır.”Projenin sanat yönetmeni Yücel Arzen Hacıoğulları projeye ilişkin değerlendirmelerinde; “ Bizi eve döndüren ne bilgidir ne de anlam; çünkü anlam zamana ve mekâna göre değişir. Bizi özümüze döndüren, ses ve kokudur. Musikinin, medeniyetimizin en kadim hafızası ve birleşme arzumuzun en güçlü enstrümanlarından biri olduğunu biliyoruz. Kelimeler unutulur, anlamlar değişir; fakat ses, insanı asırlar ötesinden kendi köklerine çağırır. Nevaî’yi de bugün bu anlayışla, ortak hafızamıza ve yeniden birleşme arzumuzun sesine kulak vererek ele alıyoruz.”Burak Saygılı: “Hatırlamaya ihtiyacımız var”Proje Direktörü Burak Saygılı, Nevai Musical Concerto’nun çıkış noktasının Türk dünyasının ortak değerlerini yeniden yaşatmak ve bu mirası sanat aracılığıyla geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Saygılı, projenin önemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:


“Bazen yeniden bir araya gelmek için yeni şeyler keşfetmekten çok, birlikte sahip olduğumuz değerleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Ali Şîr Nevaî, Yunus Emre ve Mevlânâ gibi isimler, bizi asırlar boyunca birbirimize bağlayan ortak medeniyetimizin sesleridir. Sözler unutulur, şarkılar hatırlanır. Biz de müziğin bu gücüyle ortak hafızamızı yeniden canlandırmayı ve bu mirası farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz.”


Taşkent’ten Azerbaycan’a uzanan kültür-sanat yolculuğu


Nevai Musical Concerto’nun Taşkent’teki ilk buluşmasının ardından projenin ikinci konserinin Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Ali Şîr Nevaî’nin mirasından hareketle şekillenen bu sanatsal yolculuğun farklı coğrafyalarda sürdürülmesi ve Türk dünyasının ortak kültürel hafızasının daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.


Nevai Musical Concerto, tarihî şahsiyetleri yalnızca geçmişin hatıraları olarak değil, bugünün dünyasına da söz söyleyen ortak değerler olarak ele alıyor. Proje, müziğin hatırlatan ve birleştiren gücüyle ortak medeniyet mirasını geleceğe taşıma iradesini Taşkent’ten Azerbaycan’a ve oradan tüm Türk devletlerine uzanan yeni bir buluşmayla sürdürmeye hazırlanıyor.



Saygılı, projenin önemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“Bazen yeniden bir araya gelmek için yeni şeyler keşfetmekten çok, birlikte sahip olduğumuz değerleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Ali Şîr Nevaî, Yunus Emre ve Mevlânâ gibi isimler, bizi asırlar boyunca birbirimize bağlayan ortak medeniyetimizin sesleridir. Sözler unutulur, şarkılar hatırlanır. Biz de müziğin bu gücüyle ortak hafızamızı yeniden canlandırmayı ve bu mirası farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz.”Taşkent’ten Azerbaycan’a uzanan kültür-sanat yolculuğuNevai Musical Concerto’nun Taşkent’teki ilk buluşmasının ardından projenin ikinci konserinin Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Ali Şîr Nevaî’nin mirasından hareketle şekillenen bu sanatsal yolculuğun farklı coğrafyalarda sürdürülmesi ve Türk dünyasının ortak kültürel hafızasının daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.Nevai Musical Concerto, tarihî şahsiyetleri yalnızca geçmişin hatıraları olarak değil, bugünün dünyasına da söz söyleyen ortak değerler olarak ele alıyor. Proje, müziğin hatırlatan ve birleştiren gücüyle ortak medeniyet mirasını geleceğe taşıma iradesini Taşkent’ten Azerbaycan’a ve oradan tüm Türk devletlerine uzanan yeni bir buluşmayla sürdürmeye hazırlanıyor.
Başlıklar :nevai musical concertotaşkenttürk dünyası
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