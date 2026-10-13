Nevai Musical Concerto Taşkent’te: Türk dünyasının ortak hafızası müzikle buluştu





Nevai Musical Concerto, geçmişin büyük şahsiyetlerini anmanın ötesinde, onların temsil ettiği değerleri bugünün dünyasında yeniden yaşatma ihtiyacına dikkat çekti. Ortak bir dilin, tarihin ve medeniyetin mirasçıları olan toplulukların birbirlerini yeniden keşfetmelerine alan açan proje, Türk dünyasının birlikteliğini sanat üzerinden ifade ediyor.





Projenin temel yaklaşımını, ortak kültürel hafızanın yalnızca korunması değil, yeni kuşaklara aktarılması ve farklı coğrafyalarda yeniden yaşatılması oluşturdu. Bu yönüyle Nevai Musical Concerto, müziği geçmiş ile gelecek, hafıza ile bugün arasında bir köprü olarak ele alıyor.





Taşkent’te geniş katılımlı buluşma





Programa Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Sancar Babacanov , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve çok sayıda Türkiye ve Özbekistan’dan üst düzey davetli katıldı.





Türkiye’den ve Özbekistan’dan kurumların katkılarıyla gerçekleştirilen projeye Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Konya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk Hava Yolları destek verdi.



