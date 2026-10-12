Vicdanla gerçek arasında sıkışan bir hikaye: 'TANIK' ilk kez izleyiciyle buluştu

Savaş Hamarat’ın senaryosunu yazıp yönettiği TANIK kısa filmi AKM, Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilen özel gösterimde ilk defa izleyici ile buluştu.

Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen filmin çekimleri bu yıl İstanbul’da yapıldı. Filmin senaryosu, 9. Afsad Uluslararası Kısa Film Festivalinde SenaristBir film geliştirme ödülüne hak kazanmıştı.

Filmin başrolüne genç yetenek Kaan Alp Dayı hayat verirken Sarp Aydınoğlu, Ruhi Sarı, Elif İnci, Günce Özev, Gülizar Demir, Turgut Bilkay, Hacı Mehmet Arslan ve Mehmet Avcu’dan oluşan filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Tanıklığın yalnızca bir olaya şahit olmaktan ibaret olmadığını, bazen insanın hayatı boyunca taşıyacağı ağır bir vicdani yüke dönüşebileceğini anlatan yapım, izleyiciyi gerçek, suçluluk, ahlaki etik kavramları üzerine düşünmeye davet ediyor. “Tanık” bir olaya tanık olmanın yalnızca görmekten ibaret olmadığı gerçeğini anlatan ve her şeyden çok, bir anın tanıklığı üzerine kurulu bir hikaye. Filmde özellikle tanıklığın psikolojik etkilerine, bir ergenin kendisini yalnız, sıkışmış ve çaresiz hissettiği güçlü bir tarafa odaklanılıyor. Bir ergenin tesadüfen kaydettiği bir kamera kaydı ile gerçeklik, şüphe, tanıklık ve vicdan arasındaki gri alanlarda gezinen film, izleyiciyi hakikat ve sorumluluk üzerine düşündüren çarpıcı bir hikâye sunuyor.

Yapımcılığını Süleyman Civliz’in yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini Batuhan Karadağoğlu üstleniyor.

Gösterim sonrasında film ekibiyle söyleşi de gerçekleştirilirken, TANIK filmi, aralarında usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç’ın da bulunduğu izleyicilerden büyük beğeni aldı.