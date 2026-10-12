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TRT Sinema Tırı 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için Afyonkarahisar’a geliyor

TRT Sinema Tırı 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için Afyonkarahisar’a geliyor

09:22, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT Sinema Tırı 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için Afyonkarahisar’a geliyor
TRT Sinema Tırı etkinliğinin temel amacı, sinema salonlarına erişimi kısıtlı olan çocukların sinema sanatıyla tanışmasını sağlamak. Özellikle 4-11 yaş arasındaki çocukları hedefleyen proje sayesinde ilçelerde yaşayan öğrenciler, kendileri için hazırlanan gösterimlere katılma fırsatı bulacak.

Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali’nde çocuklar için sinema heyecanı başlıyor. Afyonkarahisar’da düzenlenen festival kapsamında kente gelecek TRT Sinema Tırı, 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Sandıklı, Dinar, Dazkırı, Bolvadin ve Afyonkarahisar merkezde çocuklarla buluşacak. 4-11 yaş grubuna yönelik düzenlenecek etkinliklerde günlük 10 seans planlanırken, beş gösterim gününde toplam 4 bin 100 çocuğa ulaşabilecek kapasite oluşturuldu.

Bu yıl 12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali için Afyonkarahisar’a gelen TRT Sinema Tırı etkinliğinin programı belli oldu. Özellikle sinema salonlarına erişim imkânı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmayı amaçlayan proje, Afyonkarahisar'ın dört ilçesi ve il merkezinde gerçekleştirilecek gösterimlerle minik sinemaseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.

İLK DURAK SANDIKLI

TRT Sinema Tırı’nın Afyonkarahisar’daki çocuklara yönelik ilk sinema gösterimi 12 Ekim Pazartesi günü Sandıklı ilçesinde düzenlenecek. Ardından belirlenen takvim doğrultusunda diğer ilçeleri ziyaret ederek çocuklara sinema keyfi yaşatacak.

TRT Sinema Tırı'nın 12-16 Ekim tarihleri arasındaki gösterim takvimi şöyle:

• 12 Ekim Pazartesi: Sandıklı

• 13 Ekim Salı: Dinar

• 14 Ekim Çarşamba: Dazkırı

• 15 Ekim Perşembe: Bolvadin

• 16 Ekim Cuma: Afyonkarahisar Merkez

Program kapsamında dört ilçede ve il merkezinde sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

16 Ekim Cuma günü Afyonkarahisar’da Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi önünde yapılacak son gösterimlerin ardından TRT Sinema Tırı'nın Ankara'ya dönüşü planlanıyor.

HER SEANSTA 82 ÇOCUK SİNEMA İZLEYECEK

TRT Sinema Tırı'nın etkinlik programında çocukların sinema deneyimini en verimli şekilde yaşayabilmesi için ayrıntılı bir gösterim planı hazırlandı.

Buna göre her gün toplam 10 sinema seansı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gösterimlerin teknik detayları şöyle:

• Hedef yaş grubu: 4-11 yaş

• Günlük seans sayısı: 10

• Her seansın süresi: 30 dakika

• Seanslar arasındaki mola: 10 dakika

• Bir seansın kapasitesi: 82 çocuk

• Günlük toplam kapasite: 820 çocuk

• Beş gösterim gününün toplam teorik kapasitesi: 4 bin 100 çocuk

SİNEMA SALONUNA GİDEMEYEN ÇOCUKLARA ÖZEL

TRT Sinema Tırı etkinliğinin temel amacı, sinema salonlarına erişimi kısıtlı olan çocukların sinema sanatıyla tanışmasını sağlamak. Özellikle 4-11 yaş arasındaki çocukları hedefleyen proje sayesinde ilçelerde yaşayan öğrenciler, kendileri için hazırlanan gösterimlere katılma fırsatı bulacak.

Etkinlik kapsamında çocukların yalnızca film izlemesi değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşması da amaçlanıyor.

OKUL GRUPLARI İÇİN ÖZEL KOORDİNASYON

TRT Sinema Tırı'nın Afyonkarahisar programında okul gruplarının katılımına yönelik hazırlıklar da yer alıyor.

Öğrencilerin gösterim alanlarına ulaşımı, giriş ve çıkış işlemleri ilgili kurumlarla koordineli şekilde planlanacak.

Afyonkarahisar Valiliği, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili yerel birimler arasında iş birliği sağlanacak.

Ayrıca etkinlik alanlarında çocukların güvenliğine yönelik kontroller yapılacak.

AFYONKARAHİSAR’DA SİNEMA HEYECANI 16 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek TRT Sinema Tırı etkinliği, sinema kültürünün Afyonkarahisar'ın ilçelerine taşınmasına katkı sağlayacak.

Festival etkinlikleriyle birlikte çocukların sinemayla buluşması, sanatın farklı yaş gruplarına ulaşması ve kültürel faaliyetlerin şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TRT Sinema Tırı, 12-16 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar'da toplam 5 gösterim gününde 4 bin 100 çocuk kapasitesiyle sinema şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

Başlıklar :TRT Sinema TırıAfyonkarahisarKültürSanat
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