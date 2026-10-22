Şef Mehmet Yalçınkaya’dan evde balık kokusunu azaltan palamut tarifi
Balık pişirmek isteyenlerin en büyük çekincelerinden biri, kokunun mutfağa ve evin diğer bölümlerine yayılması. Şef Mehmet Yalçınkaya, palamut hazırlarken kullanılabilecek pratik bir yöntemi paylaştı. Zeytinyağı, limon ve aromatik yeşilliklerle hazırlanan tarifte, soğanın önceden kavrulması ve balığın yağlı kâğıt altında pişirilmesi öne çıkıyor.
Balık sofralarını seven ancak pişirme sonrasında evde kalan kokudan hoşlanmayanlar için farklı bir pişirme yöntemi önerildi. Şef Mehmet Yalçınkaya’nın palamut tarifi, hem malzeme seçimi hem de hazırlık aşamalarıyla dikkat çekiyor.
Palamut pişirirken bu ayrıntılara dikkat
Yalçınkaya, "Evi hiç kokutmayacak bir palamut tarifi söylüyorum. Zeytinyağını döküyorsun tepsiye, palamutları diziyorsun, tuzunu koyuyorsun. Yuvarlak olan palamutların üstüne limon dilimleri ekliyorsun.
Ispanak yaprakları ya da biberiye, ne istersen ekleyebilirsin. Buradaki püf nokta soğanı çiğden atmıyoruz, ev kokmasın diye, kavrulmuş soğanı koy.
Yağlı kâğıtla kapatılarak pişiriliyor
Yağlı kağıtla kapat. Bunu yapın, eğer mutfağınızda koku olursa gelip ben temizleyeceğim" dedi.
Balık kokusunu önlemek için ne yapılabilir?
Balık pişirirken oluşan kokuyu azaltmak için kullanılan pişirme tekniğinin yanı sıra mutfağın havalandırılması ve pişirme sonrasında tezgâh ile kullanılan ekipmanların temizlenmesi de önem taşıyor.