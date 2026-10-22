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30 bin lira maaşla 9 milyonluk otomobile biniyor: İşte asgari ücretli inşaat işçisinin lüks otomobil hayaline kavuşma hikayesi

30 bin lira maaşla 9 milyonluk otomobile biniyor: İşte asgari ücretli inşaat işçisinin lüks otomobil hayaline kavuşma hikayesi

11:52, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:03, 22/10/2026, Perşembe
IHA
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30 bin lira maaşla 9 milyonluk otomobile biniyor: İşte asgari ücretli inşaat işçisinin lüks otomobil hayaline kavuşma hikayesi

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki inşaat işçisi Velat Ceylan, aylık 30 bin liralık geliriyle görenleri şaşkına çeviren 12 yıllık çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Türkiye piyasa değeri 8-9 milyon lirayı bulan V8 motorlu lüks otomobilini Irak'tan getirten genç adam, bu devasa aracı yollarda tutabilmek için akılalmaz fedakarlıklar yapıyor. Dışarıdan bakıldığında varlıklı sanılan ancak mutfak masraflarından kısıp arkadaşlarıyla aynı evi paylaşarak direksiyon başına geçen Ceylan'ın, tüm imkânsızlıklara meydan okuyan bu sıra dışı otomobil tutkusu duyanları hayrete düşürüyor.

Irak’tan getirttiği, Türkiye piyasasındaki değeri 8-9 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştiren Eskişehirli 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, bu devasa aracı çalıştırıp yürütebilmek adına arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek masraflarından dahi kesinti yapıyor.

Irak’tan getirttiği, Türkiye piyasasındaki değeri 8-9 milyon lirayı bulan lüks otomobiliyle 12 yıllık çocukluk hayalini gerçekleştiren Eskişehirli 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, bu devasa aracı çalıştırıp yürütebilmek adına arkadaşlarıyla aynı evi paylaşıyor, yemek masraflarından dahi kesinti yapıyor.

Eskişehir’de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye’de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak’tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor. Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

Eskişehir’de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye’de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak’tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor. Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

"Gündelik hayatta da kullanıyorum, yemekten kısıyorum"

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

"Gündelik hayatta da kullanıyorum, yemekten kısıyorum"Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

"Türkiye fiyatı 8-9 milyon lira"

Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye’de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak’tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara ’Yaklaşmayın, dokunmayın’ demiyorum; ’İçine bin, istiyorsan gel turlayalım’ diyorum" diye konuştu.

"Türkiye fiyatı 8-9 milyon lira"Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye’de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak’tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara ’Yaklaşmayın, dokunmayın’ demiyorum; ’İçine bin, istiyorsan gel turlayalım’ diyorum" diye konuştu.

"Beni varlıklı sanıyorlar"

Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.

"Beni varlıklı sanıyorlar"Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :velat ceylaneskişehirinşaat işçisilüks otomobilasgari ücretv8 motorotomobil tutkusuhayat hikayesi
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