30 bin lira maaşla 9 milyonluk otomobile biniyor: İşte asgari ücretli inşaat işçisinin lüks otomobil hayaline kavuşma hikayesi

Eskişehir’de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye’de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak’tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor. Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.