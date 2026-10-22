Usta şoförler bile karıştırıyor: İki oklu trafik tabelasının anlamı şaşırtıyor

Levhayı gördükten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, karşıdan gelen trafiğin durumu. Kavşakta dur levhası varsa, bunun yanında 'Kesişen Yoldaki Trafik Durmuyor' yazan sarı bir uyarı da bulunabilir. Bu yazıyı görürseniz, kesişen yoldan gelen tüm araçların geçmesini beklemeden dönüş yapmamanız gerekiyor.





Böyle bir uyarı yoksa kesişen yoldaki araçların da muhtemelen durması gerekiyor, ancak yine de önce iki tarafı kontrol etmekte fayda var. Sarı baklava levhası içinde dur veya yol ver işareti ile ileri bakan siyah bir ok bulunuyorsa, bu da kavşakta durmanız mı yoksa sadece yol vermeniz mi gerektiğini önceden bildiriyor.