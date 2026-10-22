Usta şoförler bile karıştırıyor: İki oklu trafik tabelasının anlamı şaşırtıyor
Trafikte sarı zemin üzerinde iki yana ayrılarak aşağı yönelen siyah okların bulunduğu levha, sürücüler tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor. İlk bakışta yolun eğimiyle ilişkilendirilen bu işaretin asıl anlamı ise sanılandan çok farklı.
Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı çift oklu sarı trafik tabelası sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.
Sağ ve sol yönü gösteren iki okun yer aldığı yatay dikdörtgen trafik levhası, sürücülere mevcut yolun sona erdiğini bildiriyor. Bu işaretle karşılaşan sürücülerin ilerleyebilmek için sağa veya sola yönelmesi gerekiyor.
Söz konusu levhaya özellikle T biçimindeki kavşaklarda rastlanıyor. Sürücülerin düz yönde ilerleyebilecekleri bir yolun bulunmadığı noktalarda kullanılan işaret, kesişen yola sağdan veya soldan bağlanabileceklerini gösteriyor. Levha, kavşağa yaklaşan diğer sürücülerden çok, mevcut güzergâhın sonuna ulaşan sürücülere hangi yönleri tercih edebilecekleri konusunda rehberlik ediyor.
T KAVŞAKLARINDA BU LEVHALARA DİKKAT
SlashGear'da yer alan habere göre; T biçimindeki kavşaklarda sürücülerin karşılaşabileceği tek işaret iki yönlü ok levhası değil. Kavşağa yaklaşırken sarı zemin üzerinde siyah T sembolü bulunan uyarı levhası da görülebiliyor. Bu işaret, ileride T kavşağı bulunduğunu önceden bildiriyor.
İki yöne bakan okların bulunduğu levha, sürücülere sağa veya sola dönmeleri gerektiğini bildiriyor. Ancak bu işaret tek başına kavşakta geçiş önceliğini belirlemiyor.
Levhayı gördükten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, karşıdan gelen trafiğin durumu. Kavşakta dur levhası varsa, bunun yanında 'Kesişen Yoldaki Trafik Durmuyor' yazan sarı bir uyarı da bulunabilir. Bu yazıyı görürseniz, kesişen yoldan gelen tüm araçların geçmesini beklemeden dönüş yapmamanız gerekiyor.
Böyle bir uyarı yoksa kesişen yoldaki araçların da muhtemelen durması gerekiyor, ancak yine de önce iki tarafı kontrol etmekte fayda var. Sarı baklava levhası içinde dur veya yol ver işareti ile ileri bakan siyah bir ok bulunuyorsa, bu da kavşakta durmanız mı yoksa sadece yol vermeniz mi gerektiğini önceden bildiriyor.