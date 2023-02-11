5 sahra eczanesi deprem bölgesinde: Herkes ilaca kolayca erişebilecek mi?

6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremden en çok sağlık sistemi etkilendi. Pek çok sağlık kuruluşu, hastane ve eczane yıkıldı. Deprem felaketinin 6. gününde 10 ilden sevindirici haberler gelmeye tüm hızıyla devam ederken uzmanlar, enkazdan çıkanların düzenli kullandıkları tansiyon, şeker ve tiroid gibi hastalıklarına bağlı ilaçları mutlaka bölgede göreve başlayan eczanelerden temin edip almaya başlamasının önemine vurgu yapıyor.





Peki şu an bölgede en çok hangi ilaçlara ihtiyaç duyuluyor? Oluşturdukları afet yönetimi kriz masasıyla depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinde ilk aşamadaki süreçlerin yürütülmesi için bölgesel afet koordinasyon ekiplerini kurduklarını söyleyen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, "Hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, AFAD, Türk Kızılay ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek deprem bölgesine verilecek desteklerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kooperatiflerimiz ve dağıtım kanallarıyla iletişime geçtik ve ilaç temin süreçlerinde TİTCK ile ortaklaştırılarak belirlenen tedarik yöntemlerini netleştirdik” dedi.





"Türk Eczacıları Birliği Gezici Tır Eczanemizi en hızlı şekilde hazırlayarak hemen 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’a sevk ettik. Ulaşım hatlarındaki sıkıntılar ve ağır mevsim koşullarını gözeterek bölgeye yakın eczacı kooperatifleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla bölgelere sevk edilen ilaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar Gezici Tır Eczaneye yerleştirildi ve gönüllü eczacı ekiplerimizle vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başladı.





Benzer şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ilaca erişimini sağlamak için ilaç eczacılık hizmeti verecek 5 adet konteyner eczaneyi hızla bölgeye naklettik. 7 Şubat itibariyle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’e 5 adet konteyner eczanemiz ulaşmış ve gönüllü eczacılarımızın desteği ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başladı. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bu eczanelerden yararlanabiliyor."

5 SAHRA ECZANESİ DEPREM BÖLGESİNDE





Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney “İlaç, tıbbi malzeme ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında kullanılmak üzere 5 geniş kapasiteli sahra eczanesi de deprem bölgelerindeki yerini alarak, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı” diyen Başkan Arman Üney, "Aynı zamanda gereken ilaç ve tıbbi malzemelerinin tedarikinin sağlanması için ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapan meslektaşlarımızın katkılarıyla ‘Afet Yardım’ kampanyası başlattık. Bu şekilde sahada oluşturulan ilaç dağıtım merkezlerindeki malzemelerin sürekliliği de sağlıyoruz. Kampanyamıza katılım çok kısa sürede meslektaşlarımızın ciddi destekleriyle önemli boyutlara ulaştı ve katlanarak da devam ediyor" açıklamalarını yaptı.





400'E YAKIN ECZACI BAŞVURDU





Ülke genelindeki eczacıların şu ana kadar deprem bölgesine 100 milyon lira değerinde ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiğini duyuran İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan, “İstanbul'da 400'e yakın eczacı deprem bölgelerinde gönüllü olarak görev almak için İstanbul Eczacı Odası'na başvurdu. İstanbul Eczacı Odası ve çevre illerin organizasyonlarıyla eczacıların gönderdiği ilaç ve tıbbi malzemeler bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak kargo uçağıyla deprem bölgesindeki Türk Eczacıları Birliği'nin seyyar eczanelerine ulaştırılacak ve buradan vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek” dedi.





"Deprem bölgesine ilk etapta serum, çocuklar için antibiyotik, ağrı kesici ve yetişkinler için acil müdahale ilaçları gitti. Şu anda kronik hastalıklar ve soğuk algınlıkları ilaçları göndermeye başladık. Depremde eczanelerin yıkılması nedeniyle bölge halkının her türlü ilaca ihtiyacı olacak ve bizler de hepsini karşılamaya çalışacağız. Bu çok uzun bir süreç. Şu anda işin başındayız. Destekler bundan sonrası için gerekecek. Halkımızın bu konuda duyarlı olacağından eminiz." İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan





--- Özellikle bölgede yaşayan 1 milyon civarında diyabetli hasta olduğunu belirten Türkiye Diyabet Vakfı bölgeye 3 bin insülin kalemi iğne ucu, bin glukoz ölçüm aleti ve test çubuğu (strip) gönderdi. Vakfın tam donanımlı eğitim aracı da Türk Eczacılar Birliği’yle ortak olarak mobil eczane haline getirildi. Gezici eczane bugün Hatay’dan başlayarak özellikle ulaşımı güç olan ilçe ve köylere yine Türk Eczacılar Birliği ile bölgedeki eczacı odaları koordinasyonuyla yönlendirilecek.





--- Türk Böbrek Vakfı (TBV) da afet bölgesinde diyalize girme ihtiyacı olan ve ulaşımda sıkıntı yaşayan kronik böbrek yetmezliği hastalarına kendileriyle irtibata geçmesi duyurusu yaparak destek olunacağını paylaştı. Vakıf Başkanı Timur Erk, “Göçük altından kurtarıldıktan sonra ezilme (crush) sendromu yaşayan hasta sayısı şimdilik 800 civarında. Bu hastaların akut tedavisi için yaklaşık 10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu) ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Ezilme (crush) sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için yaklaşık 10-11 seans diyalize ihtiyaç duyuluyor” açıklamasını yaptı.





İşte Türk Eczacılar Birliği'nin açıkladığı TIR eczane ve konteyner eczanelerin güncel konum bilgileri:





KAHRAMANMARAŞ





KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası, Onikişubat

KAHRAMANMARAŞ/AFŞİN: Pınarbaşı, Afşinbey Cd.





HATAY





HATAY/MERKEZ: İl Sağlık Müdürlüğü yanı

HATAY/İSKENDERUN: İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampus bahçesi

HATAY/KIRIKHAN: Kırıkhan Devlet Hastanesi yanı





GAZİANTEP





GAZİANTEP/İSLAHİYE: İslahiye Devlet Hastanesi bahçesi





MALATYA





MALATYA/MERKEZ: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi

MALATYA/MERKEZ: Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

MALATYA /MERKEZ: Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)





ADIYAMAN





ADIYAMAN/MERKEZ: Adıyaman 1 nolu sağlık ocağı yanı

ADIYAMAN/BESNİ: Besni Devlet Hastanesi

ADIYAMAN/Gölbaşı: Gölbaşı Devlet Hastanesi





ŞANLIURFA





ŞANLIURFA/MERKEZ: Karaköprü Fuar Merkezi bahçesi (Eczacı Odası Konteyner Eczane)