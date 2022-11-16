Adıyaman’da kuduz paniği: İki mahalle karantina altına alındı

Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı 11 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti. Küçük Mustafa'nın kahreden ölümünün arından kuduz endişesi herkesi sardı.
Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.
BELEDİYE AÇIKLADI, KEDİ KUDUZ ÇIKTI
11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.
Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiyede illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece ‘Hangi il ne kadar yerli?’ sorusu da yanıt buldu.
İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiyede illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece ‘Türkiyenin en yerli ili’ belli oldu. İşte il il o oranlar…
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Adana ilinin nüfusu yüzde 58,76 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Adıyaman ilinin nüfusu yüzde 92,73 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Afyonkarahisar ilinin nüfusu yüzde 88,26 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Ağrı ilinin nüfusu yüzde 91,06 oranında yerli.
ürkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Aksaray ilinin nüfusu yüzde 84,40 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Amasya ilinin nüfusu yüzde 79,64 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Ankara ilinin nüfusu yüzde 29,29 oranına yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Antalya ilinin nüfusu yüzde 43,91 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Ardahan ilinin nüfusu yüzde 86,63 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Artvin ilinin nüfusu yüzde 86,12 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Aydın ilinin nüfusu yüzde 61,98 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Balıkesir ilinin nüfusu yüzde 70,44 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bartın ilinin nüfusu yüzde 81,94 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Batman ilinin nüfusu yüzde 78,87 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bayburt ilinin nüfusu yüzde 76,17 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bilecik ilinin nüfusu yüzde 59,25 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bingöl ilinin nüfusu yüzde 88,25 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bitlis ilinin nüfusu yüzde 86,51 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bolu ilinin nüfusu yüzde 70,24 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Burdur ilinin nüfusu yüzde 78,08 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Bursa ilinin nüfusu yüzde 50,58 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Çanakkale ilinin nüfusu yüzde 68,91 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Çankırı ilinin nüfusu yüzde 82,83 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Çorum ilinin nüfusu yüzde 89,85 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Denizli ilinin nüfusu yüzde 73,27 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Diyarbakır ilinin nüfusu yüzde 85,00 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Düzce ilinin nüfusu yüzde 74,35 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Edirne ilinin nüfusu yüzde 70,73 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Elazığ ilinin nüfusu yüzde 80,83 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Erzincan ilinin nüfusu yüzde 71,96 oranına yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Erzurum ilinin nüfusu yüzde 88,78 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Eskişehir ilinin nüfusu yüzde 58,07 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Gaziantep ilinin nüfusu yüzde 65,78 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Giresun ilinin nüfusu yüzde 88,16 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Gümüşhane ilinin nüfusu yüzde 79,91 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Hakkâri ilinin nüfusu yüzde 88,07 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Hatay ilinin nüfusu yüzde 89,19 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Iğdır ilinin nüfusu yüzde 84,08 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Isparta ilinin nüfusu yüzde 75,19 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre İstanbul ilinin nüfusu yüzde 14,34 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre İzmir ilinin nüfusu yüzde 38,50 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kahramanmaraş ilinin nüfusu yüzde 91,53 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Karabük ilinin nüfusu yüzde 65,19 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Karaman ilinin nüfusu yüzde 78,37 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kars ilinin nüfusu yüzde 87,56 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kastamonu ilinin nüfusu yüzde 84,68 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kayseri ilinin nüfusu yüzde 69,57 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kilis ilinin nüfusu yüzde 82,07 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kırıkkale ilinin nüfusu yüzde 70,34 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kırklareli ilinin nüfusu yüzde 65,63 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kırşehir ilinin nüfusu yüzde 75,61 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kocaeli ilinin nüfusu yüzde 27,61 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Konya ilinin nüfusu yüzde 82,91 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Kütahya ilinin nüfusu yüzde 83,55 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Malatya ilinin nüfusu yüzde 77,64 oranında yerli.56163
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Manisa ilinin nüfusu yüzde 69,93 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Mardin ilinin nüfusu yüzde 88,76 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Mersin ilinin nüfusu yüzde 56,00 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Muğla ilinin nüfusu yüzde 55,34 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Muş ilinin nüfusu yüzde 89,57 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Nevşehir ilinin nüfusu yüzde 81,09 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Niğde ilinin nüfusu yüzde 84,34 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Ordu ilinin nüfusu yüzde 90,58 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Osmaniye ilinin nüfusu yüzde 72,73 oranın yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Rize ilinin nüfusu yüzde 83,34 oranın yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Sakarya ilinin nüfusu yüzde 69,08 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Samsun ilinin nüfusu yüzde 80,44 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Siirt ilinin nüfusu yüzde 86,27 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Sinop ilinin nüfusu yüzde 84,52 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Sivas ilinin nüfusu yüzde 88,95 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Şanlıurfa ilinin nüfusu yüzde 93,73 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Şırnak ilinin nüfusu yüzde 88,31 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Tekirdağ ilinin nüfusu yüzde 35,15 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Tokat ilinin nüfusu yüzde 87,30 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Trabzon ilinin nüfusu yüzde 87,22 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Tunceli ilinin nüfusu yüzde 73,01 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Uşak ilinin nüfusu yüzde 76,58 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Van ilinin nüfusu yüzde 84,75 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Yalova ilinin nüfusu yüzde 32,62 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Yozgat ilinin nüfusu yüzde 88,07 oranında yerli.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı rapora göre Zonguldak ilinin nüfusu yüzde 74,72 oranında yerli.
Türkiyenin en yerli ili neresi: Şehir şehir açıklandı ilk sıradaki isim herkesi şaşırttı
Türkiye'nin en yerli ili neresi: Şehir şehir açıklandı ilk sıradaki isim herkesi şaşırttı
İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece 'Hangi il ne kadar yerli?' sorusu da yanıt buldu. Peki Türkiye'nin en yerli ili hangisi? Ayrıntılar haberimizde...
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Şanlıurfa ve Adıyaman denilince akla gelen lezzetlerin başında çiğ köfte yer alıyor. Güneydoğu Anadoluya özgü olan ancak son yıllarda bütün Türkiyenin tanıdığı ve zevkle tükettiği çiğ köfte, bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin itinayla yoğrulmasıyla hazırlanıyor.
Şanlıurfalıların etle, Adıyamanlıların ise etsiz yoğurması, iki kentin çiğ köftesini ayıran temel özellik olarak biliniyor.Etle yoğrulan çiğ köfte kısa sürede tüketilirken, etsiz olan ise 2 gün kadar bekleyebilecek özelliğe sahip.
Şanlıurfa çiğ köftesi, daha çok sıra gecelerinde ve evlerde keyfi ara öğün olarak tüketilirken, Adıyaman çiğ köftesi daha ana öğün yemeği olarak firmaların yurt içi ve dışındaki binlerce şubesi aracılığıyla satışa sunuluyor.Her iki kentteki etkinlik ve festivallerde en güzel çiğ köfte yoğurma yarışmaları düzenleniyor.Türk Patent ve Marka Kurumu 13 yıl önce etli çiğ köfteyi Şanlıurfa, 4 yıl önce etsiz çiğ köfteyi Adıyaman adına tescil etse de zaman zaman şehirlerin yöneticilerinin de dahil olduğu lezzet atışmaları gündemde kendine yer bulmayı sürdürüyor.
İtinayla yoğrulup keyifle tüketiliyorŞanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, Şanlıurfalıların ağzının tadını bildiğini söyledi.Kente has en önemli lezzetlerin başında çiğ köftenin geldiğini ifade eden Acar, kentte bir araya gelinen ortamlarda genelde çiğ köftenin yoğrulduğunu belirtti.
Çiğ köftenin 20 dakikada yoğrulduğunu anlatan Acar, Şanlıurfada çiğ köfte, bir öğün yemeği değil ara sıcak, aperatif olarak tüketilir. Şanlıurfada çoluk çocuk, yaşlı genç herkes çiğ köfteyi itinayla yoğurur, keyifle tüketir. Şanlıurfa çiğ köftesi ile Adıyaman çiğ köftesini birbirinden ayıran fark ise Şanlıurfa çiğ köftesinin etle yoğrulmasıdır, etle yoğrulduğu için de kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bu yüzden Şanlıurfada ticari amaçla yoğrulmaz ve satışı yapılmaz. diye konuştu.Şanlıurfalı çiğ köfte ustası İrfan Kaya da bölge illerinin çoğunda çiğ köftenin yoğrulduğunu söyledi.
Kaya, Şanlıurfa çiğ köftesinin kısa sürede hazırlanıp tüketildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:Bizim köftemiz yapıldığında beklemeye gelmez. İşin orijinalinde her sanat gelişim odaklıdır, biz de gelişim odaklıyız. Orijinalini bozmadan gelişmelere ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çiğ köfte zaten bulgurdur. Biz çiğ köfteyi keyfi tüketiriz, sadece yemekte değil yemek sonrası da tüketilir. Bu iş Adıyamanda biraz daha ticariye dönmüş vaziyettedir. Mesela çarşıda pazarda ekmek arası köfte veriyorlar, zaten bulgurun kendisi de bir nevi ekmektir. Belki Adıyaman daha ticari düşündüğü için yaygın olarak yapıyor. Biz ticari düşünmüyoruz. Şanlıurfada her evde yapılır. Şanlıurfalı olup da çiğ köfte yoğurmayı bilmeyen neredeyse yoktur.
AdıyamanAdıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise çiğ köfte konusunda Şanlıurfa ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyledi.Şanlıurfanın etli, Adıyamanın ise etsiz çiğ köftesinin tescillendiğini hatırlatan Kılınç, Türkiyede binlerce bayisi olan ciddi bir sektör, çiğ köfte denilince Adıyaman anlaşılıyor zaten. Aslında rekabete de gerek yok. Onlar kendi alanlarında biz de kendi alanlarımızda geleneğimizi devam ettiriyoruz. Herkese çiğ köfteyi tavsiye ediyoruz ama özellikle etsiz olanı tavsiye ediyoruz. ifadelerini kullandı.
Çiğ köfte ustası Ahmet Uzun da çiğ köfteye lezzetini yapımında kullanılan malzemelerin verdiğini belirtti.Uzun, çiğ köftenin herkes tarafından tercih edildiğini dile getirerek, Çiğ köfte bölgesel bir yiyecektir, Güneydoğuya mal olmuştur ama genelde Türkiye çapında ticari olarak bütün sektör Adıyamanlıların elinde. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bu tür şeylere girmediler, kendi evlerinde ailelerine yoğuruyorlar, biz tüm Türkiyeye yoğuruyoruz. dedi.
Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise etli çiğ köftenin pazarlamasının olmadığını belirterek, Etsiz çiğ köfte uzun süre kalabilir, paketleme yapılır, il dışına gidebilir ama etli öyle değil, yoğurduğun zaman en fazla bir saat kalabilir. diye konuştu.Çiğ köfte sunumlarına farklı isimler verdiğini anlatan Leblebici, Buradaki amacımız ise yeni nesli çiğ köfteyle buluşturmak, ben onu yapıyorum. 40a yakın isim vererek patent aldım. dedi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'ın paylaşamadığı doyumsuz lezzet: Çiğ köfte
Türkiye'de zevkle tüketilen ve büyük bir şöhrete kavuşan çiğ köftenin asıl hangi kente ait olduğuna dair rekabet, Şanlıurfalılar ve Adıyamanlılar arasında yıllardır sürüyor.