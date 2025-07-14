Ambulans ekibine saldırı: Sağlık personeline fiziki ve sözlü şiddet uygulandı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt 3 (MAŞTİ) 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık ekibi, saat 21.30 sularında Karakavak Mahallesi'ndeki bir vakaya müdahale etmek üzere olay yerine gitti. Müdahale sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından sağlık çalışanlarına fiziki ve sözlü saldırıda bulunuldu. Saldırı sonucunda ambulans içerisindeki tıbbi ekipmanlar da zarar gördü.