Aydın çam fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

"Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz"