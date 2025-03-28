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Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı

Van'da 4 yöresel yemek coğrafi tescil belgesi aldı

16:1728/03/2025, vendredi
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Tescil belgesi alan Van'ın 4 yöresel yemeğiyle beraber listeye giren ürün sayısı 14 oldu.
Tescil belgesi alan Van'ın 4 yöresel yemeğiyle beraber listeye giren ürün sayısı 14 oldu.

Van'ın yöresel yemeklerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise, coğrafi tescil belgesi aldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel mirasının korunması ve ileriye taşınması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, kentin yöresel lezzetlerinden erişte aşı, acem köftesi, Van tavası ve helise için yapılan coğrafi tescil başvurusu tamamlandı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 4 ürünün coğrafi tescil belgesi aldığını belirtti.

HELİSE (KEŞKEK)

TOPLAM 14 ÜRÜN TESCİLLENDİ

Coğrafi tescil belgesi alan ürünlerin yerel ekonomiye katkı sunmakla birlikte kültürel mirasın korunmasında da önemli rolü olduğunu vurgulayan Takva, şunları kaydetti:


"Son tescillerle birlikte coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 14'e yükseldi. Ürünlerimiz Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise olarak literatüre geçti. Türkiye'nin başarılı kentlerinden biri olarak tüm ürünlerimizi kayıt altına almak, kültürel mirasımızı korumak ve ürünlerin katma değeri yüksek ekonomiye dönüşmesi için çalışıyoruz. Coğrafi işaretli tescil liginde şehrimizin hatırı sayılır bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

ACEM KÖFTESİ



#Coğrafi Tescil Belgesi
#van
#Van Ticaret ve Sanayi Odası

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