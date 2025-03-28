Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

16:0628/03/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kura Nehri
Kura Nehri

Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'daki Kura Nehri, sıcaklığın artmasıyla tamamen çözüldü.

Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü. Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor. Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi. Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.




#Ardahan
#buz
#erime
#Kura Nehri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taş kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?