Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

Kura Nehri
Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'daki Kura Nehri, sıcaklığın artmasıyla tamamen çözüldü.
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü. Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor. Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi. Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.
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