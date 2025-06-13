Aydın'da termometreler 39'u gösterdi: Vatandaşlar gölgeye sığındı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Haziran ayı sıcaklık ortalaması 26,2 derece olan Aydın'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre gün içerisinde 39 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ise adeta sığınacak gölge aradı. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı. Ayrıca meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşeceği tahmin ediliyor.