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Ayvalık açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı: 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

09:10 - 12/12/2023 Salı
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Sahil güvenlik ekiplerince Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.


"KB-111" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 48 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.


Ekipler, Ayvalık açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Bunun üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, 83 düzensiz göçmeni kurtardı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

#Ayvalık
#Balıkesir
#Göçmen
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