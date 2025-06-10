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Bakan Güler Birleşik Arap Emirlikleri'nde: Resmi temaslarda bulunacak

Bakan Güler Birleşik Arap Emirlikleri'nde: Resmi temaslarda bulunacak

20:3810/06/2025, Salı
DHA
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Yaşar Güler - Ahmad Ali Mohamed Bisho
Yaşar Güler - Ahmad Ali Mohamed Bisho

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Güler’i Abu Dabi’de üst düzey yetkililer ve büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Bakanı Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bakan Güler'i havalimanında Tümgeneral Ahmad Ali Mohamed Bisho, Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Abu Dabi Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin karşıladı.


#Yaşar Güler
#Birleşik Arap Emirlikleri
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