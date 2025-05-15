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BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım: Çok daha fazlası için söz de verildi

BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolarlık yatırım: Çok daha fazlası için söz de verildi

21:0615/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bugün bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bugün bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi yönetiminin ülkesine on yılda 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi. Yatırım için BAE'ye teşekkür eden Trump, ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını da aktardı. Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

1,4 trilyon dolarlık yatırıma çok daha fazlası eklenecek

Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü.

"Benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum"

ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum." dedi.

Al Nahyan, BAE ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Trump'a devlet nişanı takdim etti.



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